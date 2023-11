Kvaratskhelia ed altri tre subito in campo agli ordini di Mazzarri: è tornata l’euforia

Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A.

Report allenamento SSC Napoli, tornano in gruppo alcuni nazionali

La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con esercitazione atletica su circuito di attrezzi. Di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e una serie di partitine. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Leo Ostigard, Khvicha Kvaratskhelia, Stanislav Lobotka e Jens Cajuste. Tutti hanno svolto lavoro di scarico. Victor Osimhen ha effettuato lavoro personalizzato in palestra e campo.

Chi manca ancora all’appello

Mancano all’appello Jack Raspadori, Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, impegnati ieri sera con l’Italia di Luciano Spalletti, oltre a Frank Zambo Anguissa, Jesper Lindstrom, Mathias Olivera ed Eljif Elmas. Ancora a casa Piotr Zielinski, rientrato anticipatamente dal ritiro con la nazionale polacca a causa di una forte tonsillite.

Atalanta Bergamasca Calcio-Società Sportiva Calcio Napoli, la probabile formazione degli azzurri

Walter Mazzarri programma maniacalmente il suo ritorno dopo oltre dieci anni sulla panchina della Società Sportiva Calcio Napoli, attorno al quale c’è un’attesa quasi spasmodica. Il popolo partenopeo non vede l’ora di ammirarlo nuovamente guidare la squadra con la sua inconfondibile grinta. Questo l’undici che potrebbe schierare dall’inizio della partita di Bergamo contro l’Atalanta, in programma sabato prossimo con calcio d’inizio alle 18: Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Difficile un ritorno, almeno dal 1′, per Victor Osimhen, che si sta allenando intensamente per essere in campo già tra pochi giorni. Più probabile che il nigeriano torni a pieno regime per la sfida contro il Real Madrid del Santiago Bernabeu.