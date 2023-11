Atalanta-Napoli, arbitra Mariani: ha diretto già due volte gli azzurri contro gli orobici

Sarà l’arbitro Maurizio Mariani di Aprilia a dirigere la partita tra Atalanta Bergamasca Calcio e Società Sportiva Calcio Napoli, valida per la 13esima giornata di Serie A. Gli assistenti saranno Giallatini e Rossi, il quarto uomo Ghersini. In sala VAR la coppia Valeri-Paterna. Il fischietto laziale ha diretto gli azzurri campioni d’Italia in carica già 18 volte: il bilancio è nettamente a favore dei partenopei, con 12 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte.

Atalanta-Napoli, i precedenti con l’arbitro Maurizio Mariani

Mariani ha arbitrato per due volte una sfida tra Atalanta e Napoli: la prima risale al 4 dicembre 2021, quando allo stadio Diego Armando Maradona i bergamaschi si imposero per 3-2 grazie alle reti di Malinovskyi, Demiral e Freuler, che rimontarono nel finale il parziale 2-1 azzurro firmato da Piotr Zielinski e Mertens. L’altro precedente risale all’Atalanta-Napoli del 5 novembre scorso: in quell’occasione gli uomini di Luciano Spalletti espugnarono il Gewiss Stadium con i gol di Victor Osimhen e Eljif Elmas, dopo il parziale 1-0 firmato dal dischetto da Lookman.

Queste tutte le designazioni della 13esima giornata del campionato di Serie A.

SALERNITANA – LAZIO Sabato 25/11 h.15.00

PRONTERA

BACCINI – CECCONI

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO

AVAR: NASCA

ATALANTA – NAPOLI Sabato 25/11 h.18.00

MARIANI

GIALLATINI – ROSSI L.

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: PATERNA

MILAN – FIORENTINA Sabato 25/11 h.20.45

DI BELLO

DEI GIUDICI – MARGANI

IV: RAPUANO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGNOTTA

CAGLIARI – MONZA h. 12.30

MARCHETTI

VECCHI – PERROTTI

IV: VOLPI

VAR: SERRA

AVAR: GARIGLIO

EMPOLI – SASSUOLO h. 15.00

SOZZA

DI MONTE – RICCI

IV: SANTORO

VAR: NASCA

AVAR: PAIRETTO

FROSINONE – GENOA h. 15.00

ZUFFERLI

COSTANZO – PASSERI

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: PAGANESSI

ROMA – UDINESE h. 18.00

MASSIMI

ROCCA – RASPOLLINI

IV: MARCENARO

VAR: PATERNA

AVAR: LONGO S.

JUVENTUS – INTER h. 20.45

GUIDA

MELI – ALASSIO

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

H. VERONA – LECCE Lunedì 27/11 h. 18.30

LA PENNA

BERTI – BOTTEGONI

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

BOLOGNA – TORINO Lunedì 27/11 h. 20.45

COLOMBO

DEL GIOVANE – YOSHIKAWA

IV: TREMOLADA

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI