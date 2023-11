Sarri racconta: “Il mio Napoli sarà ricordato per oltre 30 anni”

Il Calcio Napoli di Maurizio Sarri è sicuramente una delle squadre più belle viste mai nell’era De Laurentiis. In un mix di spettacolo e praticità, il celebre 4-3-3 del tecnico toscano è stato il simbolo di un’era azzurra culminata con la cavalcata dei 91 punti e la corsa contro la Juventus chiusa solamente per colpa di quel fatidico weekend dove gli azzurri si arenarono al Franchi sotto i colpi del Cholito Simeone. Proprio di quella squadra ha parlato uno dei diretti interessati che ricorda con gioia ed affetto quel gruppo e l’emozioni vissute grazie a quell’annata che sarà ricordata da molti per tantissimo tempo.

Le parole di Maurizio Sarri sul suo Napoli

Intervistato da La Repubblica l’attuale allenatore della Lazio è tornato a parlare del suo Napoli e del famoso “Sarrismo“, diventato un must del periodo del tecnico toscano in Campania: “Esiste il Sarrismo? Se ci riferiamo agli anni di Napoli, io non posso e non devo fare quel calcio lì per forza, anche se la gente pretende da me sempre la stessa maniera di giocare. Avere dei palleggiatori non è come avere dei contropiedisti, mi devo adattare, la Lazio non potrà mai essere come il Napoli. Sono parecchio contento perché vengo da parecchio lontano. Il Napoli di Sarri sarà ricordato per trent’anni, ne sono certo”.

Parole sicuramente importanti quelle del tecnico toscano che sottolinea come quella squadra non potrà essere paragonata a nessun’altra. Il tecnico ha poi svelato un retroscena sull’attaccante nativo di Torre Annunziata Ciro Immobile: “Deve attaccare la profondità e non giocare contro le sue qualità migliori. L’altro giorno mi ha chiesto: mister, cosa devo fare per tornare come prima? Gli ho risposto: fai quello che hai sempre fatto, non venire incontro alla palla, continua a scavare la difesa avversaria, a giocarle addosso”