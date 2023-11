VIDEO| I tre Atalanta-Napoli di Walter Mazzarri: Parte 1 (2010)

Il viaggio amarcord tra i ricordi che legano Walter Mazzarri alle sfide bergamasche con l’Atalanta quando era alla guida della Società Sportiva Calcio Napoli parte il 6 gennaio del 2010: Fabio Quagliarella e Michele Pazienza regalano i tre punti ad una squadra che, dall’avvento del tecnico di San Vincenzo, non ha ancora conosciuto la sconfitta.

VIDEO| I tre Atalanta-Napoli di Walter Mazzarri: Parte 1

LEGGI ANCHE – VIDEO| I tre Atalanta-Napoli di Walter Mazzarri: Parte 2 (2011)

LEGGI ANCHE – VIDEO| I tre Atalanta-Napoli di Walter Mazzarri: Parte 3 (2012)

Quello in Lombardia è l’undicesimo risultato utile consecutivo in campionato (12esimo contando la coppa Italia: in Serie A diventeranno addirittura 15, prima della sconfitta di Udine. Un biglietto da visita niente male per il nuovo allenatore.

Una vittoria netta conquistata contro quello che sarebbe potuto diventare il tecnico attuale del Napoli, Antonio Conte, grazie ad un eurogol di Fabio Quagliarella e il colpo di testa vincente del minuto Michele Pazienza.

Atalanta-Napoli 0-2, Serie A: 6 gennaio 2010, il tabellino

ATALANTA (4-4-2): Coppola; Garics (21′ st Valdes), Bianco, Manfredini (20′ pt Peluso), Bellini; Ceravolo, De Ascentis, Guarente, Padoin; Tiribocchi, Acquafresca (21′ st Doni). (Consigli, Talamonti, Caserta, Chevanton). All. Conte.

CALCIO NAPOLI (3-4-2-1): De Sanctis; Campagnaro, Rinaudo (8′ st Zuniga), Grava; Maggio, Gargano, Pazienza, Aronica; Hamsik (17′ st Cigarini), Lavezzi (35′ st Datolo); Quagliarella. (Iezzo, Rullo, Hoffer, Denis). All. Mazzarri.

Arbitro: Rosetti di Torino

Reti: nel pt al 7′ Quagliarella, nel st al 13′ Pazienza

Angoli: 6-4 per l’Atalanta Recupero: 2′ e 4′.

Ammoniti: Bianco per comportamento scorretto, Tiribocchi, Peluso, Padoin, Aronica e Valdes per gioco falloso, Doni per proteste.