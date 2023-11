Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma mercoledì allo Stadio Santiago Bernabeu per la quinta giornata del Girone C di Champions League (ore 21).

Osimhen corre verso Madrid, allenamento mattutino a Castel Volturno

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale. Lindstrom ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo. Per Mario Rui terapie e lavoro personalizzato in palestra.

Mercoledì Real Madrid-Napoli al Santiago Bernabeu

Dopo la fondamentale vittoria di Bergamo, gli azzurri scenderanno in campo al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid mercoledì 29 novembre alle ore 21. Gli uomini di Walter Mazzarri si trovano attualmente al secondo posto in classifica con 7 punti, a -5 dai blancos e con un vantaggio di 4 lunghezze rispetto al Braga, che sarà impegnato contro il fanalino di coda Union Berlino. Se il Napoli dovesse riuscire a vincere, impresa molto difficile, sarebbe matematicamente qualificato. In caso contrario, basterà non perdere nell’ultima giornata allo stadio Diego Armando Maradona contro i portoghesi per staccare il pass per gli ottavi di finale. Nella partita di andata, la squadra dell’ex Carlo Ancelotti si impose per 3-2 nonostante una grande prestazione dei partenopei.