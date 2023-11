Sarà l’arbitro francese Francois Letexier a dirigere Real Madrid Club de Futbol-Società Sportiva Calcio Napoli, quinta giornata del Girone C di Champions League. Gli assistenti saranno Cyril Mugnier (Francia) e Mehdi Rahmouni (Francia), il quarto uomo Jeremy Stinat (Francia). In sala VAR ci sarà la coppia composta da Jerome Brisard (Francia) e Pol van Boekel (Olanda).

Real Madrid-Napoli, arbitra Letexier: il precedente è dolcissimo

Letexier ha un solo precedente con gli azzurri in Europa e risale alla scorsa stagione: Ajax-Calcio Napoli 1-6, Champions League (fase a gironi) del 4 ottobre 2022. Una partita che strabiliò il mondo intero, con gli azzurri che dominarono su un campo di grande tradizione come quello della Johan Cruijff Arena, mettendo a segno addirittura 6 gol.

Dopo la rete iniziale dei lancieri, si scatenarono in sequenza Jack Raspadori, capitan Di Lorenzo, Piotr Zielinski, ancora Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia ed il Cholito Simeone: tre gol per tempo che furono tutt’altro che un unicum. Nella fase a gironi della stagione passata, infatti, gli azzurri demolirono prima il Liverpool allo stadio Maradona (4-1), poi i Rangers 0-3 a domicilio, per poi proseguire ancora in casa il lavoro iniziato ad Amsterdam e rifilare altri 4 gol agli olandesi (4-2) e 3 agli scozzesi. Il 2-0 subito dai Reds nell’ultima giornata non intaccò il primato in classifica. Agli ottavi, gli azzurri batterono due volte l’Eintracht di Francoforte, ma interruppero bruscamente il cammino ai quarti contro il Milan. Una doppia sfida che da queste parti ancora ricordano come il più grande rimpianto di un’annata quasi perfetta.