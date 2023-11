Mercoledì 28 novembre allo stadio Santiago Bernabeu si disputerà la partita tra il Real Madrid Club de Futbol e la Società Sportiva Calcio Napoli. Il match sarà valido per la quinta giornata della fase a gironi dell’attuale edizione di UEFA Champions League. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21, e la diretta esclusiva in tv e streaming della partita sarà trasmessa da Amazon Prime Video.

Real Madrid-Napoli gratis su Prime Video: l’incredibile offerta per i nuovi abbonati

Gli azzurri si presentano alla partita con quattro punti di vantaggio rispetto allo Sporting Braga, diretta concorrente per la seconda posizione che vale la qualificazione agli ottavi di finale della competizione iridata. Gli azzurri saranno certi di arrivare all’ultima giornata con il passaggio del turno assicurato solo in caso di vittoria in terra spagnola: con un pareggio o una sconfitta e la contemporanea vittoria del Braga, infatti, il verdetto sarà rimandato alla sfida in programma il prossimo 3 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona.