Il calciatore del Real Madrid Dani Carvajal ha parlato con i cronisti nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di UEFA Champions League in programma domani sera al Santiago Bernabeu tra i blancos e la Società Sportiva Calcio Napoli.

Dani Carvajal: “Il Napoli è una squadra di livello mondiale”

Come arrivi alla partita di domani e come ci arriva il Real Madrid?: “A livello di statistiche offensive sta andando molto bene personalmente. Domani sarò al 100%, concentrato e contro un grande avversario come Kvaratskhelia. L’idea è quella di rimanere primi nel girone”.

Il calendario dei top club è troppo fitto: “Un giocatore d’elite che gioca in una delle più grandi squadre d’Europa ovviamente è esposto a tantissimi rischi. Giocando anche il Mondiale per Club non avremo neanche un attimo per fermarci. Sono d’accordo con il mister, bisognerebbe ridurre il numero delle partite. Siamo esposti a lesioni ed infortuni. È una questione piuttosto complessa”.

La squadra ha otto infortunati: “Non è positivo, ma sicuramente quando ci sono degli infortunati ci sono quelli che hanno giocato meno che si rendono utili alla causa. Sono sicuro che ci potranno essere d’aiuto”.

Che Napoli ti aspetti: “Il Calcio Napoli è una squadra di livello mondiale. Hanno cambiato l’allenatore e quindi ci aspettiamo una squadra molto motivata. Ci aspettiamo un Napoli coraggioso che giocherà per la vittoria e per il primato del girone”.

Come vedi da fuori la situazione del Barcellona: “La situazione attuale dal punto di vista sportivo è invariata, sono sempre lì, con un piede e mezzo negli ottavi della Champions e in campionato sono a soli 4 punti di distanza. La Liga è molto equilibrata, anche quest’anno. Noi ci concentriamo solo sul Real Madrid, e se dovessimo incrociarci più avanti proveremo ovviamente a vincere”.

Sul rapporto con Ancelotti: “Voglio innanzitutto ringraziarlo per quanto disse sul mio conto. Lui e Zidane sono i due allenatori con cui ho giocato di più. Sarebbe fantastico averlo con noi ancora a lungo perché sono pochi gli allenatori che sono in grado di essere al Real Madrid come lui”.

Su Rodrigo: “Lui sa bene che se sei al Real Madrid e non segni per tre partite arrivano delle critiche. Sono contento che si sia sbloccato, sono sicuro che ci aiuterà molto”.

Sui giovani del vivaio: “Sono contento che alcuni giovanissimi abbiano già esordito in prima squadra, e gli infortuni consentono ad alcuni della nostra cantera, che è la migliore al mondo, di misurarsi con grandi palcoscenici”.