Con la clamorosa sconfitta subita dal Milan ieri sera allo stadio San Siro contro il Borussia Dortmund, sono aumentate esponenzialmente le possibilità di vedere il Calcio Napoli allo storico Mondiale per Club a 32 squadre del 2025 in programma nel mese di giugno negli Stati Uniti d’America.

Mondiale per Club 2025, con la sconfitta del Milan aumentano le possibilità del Napoli

I rossoneri dovranno obbligatoriamente battere il Newcastle a domicilio nell’ultima giornata e sperare che i tedeschi battano il Paris Saint Germain: un caso limite che difficilmente si verificherà, in quanto al Dortmund basterà il pareggio per essere certo del primo posto, così come ai francesi per passare agli ottavi.

Allo stato attuale non è stato ancora deciso se si utilizzerà il metodo UEFA o quello FIFA per decretare le qualificate alla competizione. Quel che è certo è che l’Inter sarà la prima delle due italiane impegnate. Andiamo dunque ad analizzare le due alternative in termini di criteri da applicare.

Mondiale per Club: situazione Ranking con il Metodo UEFA

I punteggi assegnati secondo il metodo UEFA sono i seguenti: 4 per la partecipazione, 2 punti per vittoria, 1 per pari, 5 per gli ottavi, 1 per quarti, semifinali e finale.

Juventus – 47 punti — ultima qualificata

Milan – 39 punti

Società Sportiva Calcio Napoli – 34 punti

CASO 1| se il Napoli perde a Madrid: Al momento il Milan è fermo a 39 punti, e se dovesse vincere a Newcastle senza qualificarsi si fermerebbe a 41. Supponendo una sconfitta a Madrid, il Napoli aggancerebbe i rossoneri battendo il Braga nell’ultima giornata e qualificandosi agli ottavi. A quel punto l’obiettivo da puntare diventerebbe la Juventus: con una doppia vittoria ed il passaggio del turno ai quarti, il Napoli salirebbe a 46 punti, mentre con un pareggio e una vittoria a 45. Mancherebbero due o tre punti per scavalcare definitivamente i bianconeri: nel primo caso, due pareggi anche con un’eliminazione ai supplementari basterebbe. Nel secondo, servirebbe una vittoria ed il passaggio alle semifinali.

CASO 2| se il Napoli pareggia a Madrid: con un pareggio contro il Real, gli azzurri salirebbero a 35 punti. Per scavalcare la Juventus servirebbero nell’ordine: una vittoria con il Braga (37) e relativa qualificazione agli ottavi (42), due vittorie (46) e qualificazione ai quarti (47), un pareggio ai quarti (48). In alternativa, dagli ottavi in poi due pareggi con qualificazione ai quarti (45), due pareggi con qualificazione alle semifinali (48).

CASO 3| se il Napoli vince a Madrid: con un clamoroso successo al Bernabeu, il Napoli ‘accorcerebbe’ di un turno le sue possibilità di andare ai Mondiali per Club 2025 se venissero confermati i criteri UEFA. Vincendo a Madrid gli azzurri salirebbero infatti a 36: con una vittoria con il Braga e relativa qualificazione agli ottavi raggiungerebbero i 43 punti. Due vittorie agli ottavi e il pass per i quarti li porterebbero a 48: a quel punto gli uomini di Mazzarri potrebbero perdere anche entrambe le gare.

Mondiale per Club: situazione Ranking con il Metodo FIFA

Il metodo FIFA è molto più ‘snello’ nella distribuzione dei punti: dopo i 5 assegnati ad ogni club che partecipa alla Champions League, ne vengono assegnati 3 per ogni vittoria ed uno per il pareggio, stop.

Juventus (Italia) – 52 punti — ultima qualificata

Milan (Italia) – 42 punti

Napoli (Italia) – 39 punti

Nessun bonus per i passaggi del turno, ne per la vittoria finale. Un sistema che avvantaggia clamorosamente la Juventus, ferma a quota 52: per scavalcarla il Napoli dovrebbe vincere ancora 4 partite e pareggiarne una.

CASO 1| se il Napoli perde a Madrid: In quel caso, gli azzurri dovrebbero vincere con il Braga (42), vincere entrambe le partite degli ottavi (48) e vincere una partita ai quarti (51) e pareggiare l’altra (52), e pareggiare una delle due semifinali (53). Praticamente impossibile.

CASO 2| se il Napoli pareggia a Madrid: Il Napoli dovrebbe battere il Braga (43), vincere entrambi gli ottavi (49), vincere un quarto (52) e pareggiare l’altro (53). Altrettanto improbabile.

CASO 3| se il Napoli vince a Madrid: Una vittoria al Bernabeu nella fase ai gironi (42) darebbe qualche leggerissima possibilità in più agli azzurri: una vittoria col Braga (45), due vittorie agli ottavi (51) ed una ai quarti (53) o due pareggi (53), consentirebbero al Napoli di scavalcare la Juve pur non accedendo alle semifinali. Sarebbe l’unico caso dei tre.