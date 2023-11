ULTIM’ORA| Real Madrid-Napoli, le probabili formazioni: novità in difesa e su Osimhen

È il giorno di Real Madrid Club de Futbol-Società Sportiva Calcio Napoli. La tanto attesa sfida in programma questa sera allo stadio Santiago Bernabeu, e valida per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League, vedrà il suo calcio d’inizio alle ore 21.

Real Madrid-Napoli, le probabili formazioni dell’ultim’ora

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, Walter Mazzarri dovrebbe schierare la squadra con il classico 4-3-3, con Alex Meret tra i pali, capitan Giovanni Di Lorenzo sulla destra, Amir Rrahmani e Natan centrali, e Juan Jesus nell’inedito ruolo di terzino sinistro. A centrocampo confermato il terzetto titolare con Anguissa, Lobotka e Zielinski, alle spalle di Politano, Kvaratskhelia e Giovanni Simeone, che dovrebbe essere preferito a Jack Raspadori almeno dal 1′.

Partirà inizialmente dalla panchina Victor Osimhen: ieri in conferenza stampa il tecnico azzurro ha dichiarato che il bomber “può giocare solo un tempo”. Verosimilmente verrà dunque inserito nei secondi quarantacinque minuti di gioco.

Il Calcio Napoli si trova attualmente al secondo posto nel girone C con 7 punti, mentre i blancos occupano la prima posizione e sono già certi della qualificazione agli ottavi di finale. In Portogallo, a Braga, si giocherà una partita che i partenopei seguiranno molto attentamente, tra i padroni di casa (terzi a quota 4) e l’Union Berlino, fanalino di coda con un solo punto conquistato (allo stadio Maradona). Qualora i tedeschi dovessero mettere a segno il colpaccio, i campioni d’Italia in carica sarebbero certi dell’accesso alla fase ad eliminazione diretta indipendentemente dal risultato del Bernabeu.