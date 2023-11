Prima di Real Madrid-Napoli, ai microfoni di Amazon Prime si è presentato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Come suo solito, il numero uno dei partenopei non ha badato a parole e complimenti ed ha raccontato il suo punto di vista sulla spinosa questione stadio. Oltre ciò De Laurentiis si è espresso su questo “calcio moderno” e sul suo Calcio Napoli che quest’anno ha fatto fatica ad ingranare.

Le parole di Aurelio De Laurentiis prima di Real Madrid-Napoli

Il presidente del Napoli ha aperto la sua intervista con una battuta ed ha parlato del momento dei suoi: “Sono felice di essere ad Amazon, è una delle mie tv preferite. Contento perché il Napoli non è mai cascato, ha avuto qualche inciampo, come capita nella vita a tutti. Da qua a dire che non è più il Napoli dello Scudetto ce ne passa. I conti si fanno alla fine, vediamo le coppe europee e il campionato. Il calcio del Napoli è stato amato ai tempi di Sarri, ai tempi di Ancelotti, ai tempi di Spalletti, ai tempi di Mazzarri che ci ha fatto esultare in Europa per primo”.

De Laurentiis sullo stadio Maradona: “Se lo juventino Manfredi me lo vende, lo faccio diventare il più bello d’Italia”

L’altro tema molto dibattuto è quello legato alla questione Maradona, lo stadio di proprietà del Comune di Napoli: “Gli stadi devono diventare dei luoghi utilizzabili 7 giorni su sette come il Bernabeu. Bisogna puntare sui giovani. Se lo juventino Gaetano Manfredi riuscirà a vendermi lo stadio io prometto che nel giro di un anno lo faccio diventare lo stadio più bello d’Italia. Se invece i consiglieri comunali odiano il Napoli e non sono allineata con la massima popolazione, noi abbiamo Pompei, la Reggia Caserta. Napoli è il Regno di Napoli. Napoli e la Campania sono un tutt’uno, di fatti il presidente della Regione lo ha capito e concorda con me”.