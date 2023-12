Si gioca in questo weekend una fondamentale giornata di Serie A, la 14ª. Si inizierà venerdì sera, con la Juventus che giocherà in trasferta sul difficile campo del Monza. La sfida di cartello sarà inevitabilmente Napoli-Inter, in programma domenica sera alle 20,45: gli uomini di Mazzarri proveranno con un moto d’orgoglio ad accorciare la classifica per provare ad inserirsi tra le candidate alla vittoria del tricolore.

Le probabili formazioni della 14ª giornata di Serie A

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-JUVENTUS

Venerdì 1 dicembre, ore 20:45

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

Squalificati: Gomez | Indisponibili: Caprari, Izzo, Vignato

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Squalificati: Fagioli, Pogba | Indisponibili: De Sciglio, Weah

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-EMPOLI

Sabato 2 dicembre, ore 15:00

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Malinovskyi, Puscas.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bani, Ekuban, Gudmundsson, Retegui, Strootman

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baldanzi, Pezzella

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CAGLIARI

Sabato 2 dicembre, ore 18:00

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Casale, Romagnoli, Zaccagni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Capradossi, Di Pardo, Rog

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FROSINONE

Sabato 2 dicembre, ore 20:45

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Krunic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

Squalificati: Giroud | Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Leao, Okafor, Pellegrino, Sportiello, Thiaw

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Monterisi; Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cheddira.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Harroui, Kalaj, Lirola, Marchizza

PROBABILI FORMAZIONI LECCE-BOLOGNA

Domenica 3 dicembre, ore 12:30

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Almqvist, Kaba

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Saelemaekers, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bonifazi, Karlsson, Orsolini, Soumaoro

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-SALERNITANA

Domenica 3 dicembre, ore 15:00

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Castrovilli, Dodò

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ochoa, Tchaouna

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-VERONA

Domenica 3 dicembre, ore 15:00

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Kabasele, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Success, Thauvin.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Semedo

VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Hien, Amione, Doig; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dawidowicz, Magnani

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-ROMA

Domenica 3 dicembre, ore 18:00

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Alvarez, Obiang

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

Squalificati: Paredes | Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER

Domenica 3 dicembre, ore 20:45

SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Lindstrom, Mario Rui, Olivera

INTER (3-5-2): Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bastoni, Cuadrado, Dumfries, Pavard

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ATALANTA

Domenica 3 dicembre, ore 20:45

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: N’Guessan, Ricci, Sazonov, Schuurs

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Ketelaere, Palomino, Toloi, Touré, Zappacosta