Castel Volturno, azzurri già in campo: venerdì la fondamentale trasferta di Torino

Dopo la gara contro l’Inter, il Calcio Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma venerdì all’Allianz Stadium per la 15esima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sul campo 3, sono stati impegnati in attivazione, lavoro aerobico e seduta tattica. Chiusura con una serie di partitine a campo ridotto. Zanoli ha svolto allenamento personalizzato in palestra.

Venerdì sera la Società Sportiva Calcio Napoli giocherà contro la Juventus una partita di vitale importanza: solo una vittoria all’Allianz Stadium consentirebbe agli azzurri di continuare a coltivare velleità di raggiungere le prime due posizioni in classifica. Attualmente gli azzurri condividono il quarto posto con la Roma, si trovano a 9 punti dai bianconeri e 11 dall’Inter capolista. Il Milan occupa attualmente la terza posizione con 5 lunghezze di vantaggio sui partenopei.

Nella prossima giornata, l’Inter ospiterà l’Udinese, mentre il Milan giocherà a Bergamo contro l’Atalanta, battuta dal Napoli due partite fa.