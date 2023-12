È stato un trionfo della Società Sportiva Calcio Napoli, quello di ieri sera al Gran Galà del Calcio organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori. Una pioggia di riconoscimenti per i campioni d’Italia in carica, e non poteva essere altrimenti per come hanno strapazzato il campionato scorso.

Il provvidenziale Gran Galà del Calcio ha ricordato al Napoli la sua forza

Luciano Spalletti è stato il protagonista assoluto della serata: oltre ad essere incoronato come miglior allenatore dell’anno, ha attirato i flash dei presenti la sua conversazione pacifica con il patron Aurelio De Laurentiis: “Aspetto il tuo invito in campagna, tanto fino a marzo non hai impegni con la Nazionale”. Il tecnico di Certaldo (che domani riceverà la cittadinanza onoraria a Napoli) ha sorriso, non ha risposto, ma ha proseguito nelle rituali cordialità, con tanto di foto celebrativa e stretta di mano con il presidente.

ADL ha invece ritirato il premio destinato alla migliore società della stagione 2022/2023, mentre Victor Osimhen ha vinto quello come miglior giocatore del torneo. È stato inoltre inserito nella top 11 maschile assieme ad altri suoi quattro compagni con cui ha condiviso la cavalcata scudetto: Kim Min-Jae, Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia (in lotta con lui per il titolo di più bravo) e Stanislav Lobotka.

Una serata di festa che probabilmente è arrivata al momento giusto. La spina dorsale della squadra aveva bisogno di riportare alla mente e inebriare lo spirito della positività di quella straordinaria corsa terminata con un devastante tripudio alle 22,37 del 4 maggio scorso.

Osimhe, Kvaratskhelia, Lobotka, il capitano Di Lorenzo sono stati i protagonisti assoluti di quelle 38 partite, e in vista della sfida con la Juventus gli avrà fatto sicuramente bene gonfiare petto e orgoglio davanti ai propri avversari, ricordando a tutti che solo qualche mese fa erano stati proprio loro a scrivere una storia irripetibile vincendo con 16 punti di vantaggio uno scudetto quasi impossibile da eguagliare nei numeri e nel gioco.