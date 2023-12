Juventus-Napoli sarà arbitrata da Daniele Orsato di Schio. Appena eletto per la quarta volta consecutiva miglior fischietto della Serie A nel corso del Gran Galà del Calcio, è stato designato per dirigere la tesissima partita tra gli uomini di Massimiliano Allegri e i campioni d’Italia in carica guidati da Walter Mazzarri.

Juve-Napoli, arbitra proprio lui. Orsato, speriamo che questa volta il microfono funzioni

Gli assistenti di linea saranno Peretti e Perrotti, il quarto uomo Marcenaro. In sala VAR, sperando che i collegamenti con il campo funzionino correttamente, ci sarà la coppia composta da Di Paolo e Paganessi.

Una designazione controversa e francamente evitabile, considerando che un suo scandaloso arbitraggio (in una sfida tra Juve e Inter) ancora oggi è oggetto di indagini per la sparizione delle tracce audio dalla sala VAR, condannò il Calcio Napoli di Sarri ad alzare bandiera bianca nella storica lotta del 2018 per il titolo contro i bianconeri.

Sarà addirittura la nona volta che Orsato arbitrerà una sfida tra le due squadre: pneonastico specificare che, con lui in campo a Torino, gli azzurri hanno sempre perso (3-0, 1-0, 4-3). Le uniche due vittorie dei partenopei sono arrivate allo stadio Maradona, 2-0 nel 2014 e 2-1 nel 2015.

L’unico Juventus-SSC Napoli arbitrato da Orsato con Mazzarri sulla panchina azzurra, risale al 1 aprile 2012: 3-0 con gol di Vucinic, Vidal (che il fischietto di Schio osserva in questa foto) e Quagliarella.