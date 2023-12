Castel Volturno, Di Lorenzo con il gruppo: il Napoli prepara la trasferta più importante

Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma venerdì all’Allianz Stadium per la 15esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Report allenamento SSC Napoli, seduta mattutina a Castel Volturno

La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Terapie per Mathias Olivera. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Zanoli ha fatto parte di seduta in gruppo e parte personalizzata in campo. Il capitano Giovanni Di Lorenzo regolarmente in campo.

Venerdì sera la Società Sportiva Calcio Napoli affronterà la Juventus nella complicata trasferta di Torino, una partita che potrebbe consegnare, in caso di vittoria, agli uomini di Walter Mazzarri rinnovate ambizioni di scalare posizioni in classifica: attualmente gli azzurri si trovano al quarto posto in coabitazione con la Roma di José Mourinho a 24 punti, mentre i bianconeri occupano momentaneamente la seconda piazza a quota 33, due lunghezze in meno dell’Inter capolista.

Otto punti di distanza dalla Juventus che potrebbero diventare cinque come undici: vincere allo Stadium, a prescindere dalla classifica, porterebbe una ventata di positività a tutto l’ambiente, e restituirebbe coraggio e vitalità ad un gruppo che sta faticosamente provando a rialzare la testa dopo la scellerata gestione di Rudi Garcia.