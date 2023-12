Il Calcio Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma domani all’Allianz Stadium per la 15esima giornata di Serie A (ore 20.45).

Vigilia di Juventus-Napoli, seduta pomeridiana d’allenamento a Castel Volturno

La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Mathias Olivera. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo.

Domani sera gli azzurri scenderanno in campo allo Juventus Stadium per affrontare i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, in una sfida di fondamentale importanza per le ambizioni di stagione dei campioni d’Italia in carica. La SSC Napoli non potrà sbagliare: conquistare i tre punti a Torino vorrebbe dire accorciare a -5 dalla Vecchia Signora e riavvicinarsi al treno scudetto che altrimenti sarebbe impossibile o quasi da raggiungere in futuro.

Come dichiarato dallo stesso Mazzarri in conferenza stampa, bisognerà ripartire dal primo tempo giocato contro l’Inter: qualità e intensità saranno le armi in più dei partenopei da utilizzare necessariamente contro la Juve per uscire indenni e magari con il bottino nel sacco come qualche mese fa.