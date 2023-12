Aurelio De Laurentiis parla con il Comune di Napoli per sondare l’opportunità di creare una scuola calcio che abbia come scopo non solo formare dei calciatori, ma soprattutto togliere giovani dalla strada.

Il progetto di De Laurentiis: scuola calcio per gli scugnizzi di Napoli

Dopo l’uscita in merito all’acquisto dello stadio Maradona prima della gara di Champions League contro il Real Madrid, con delle parole un po’ su di giri nei confronti del sindaco Gaetano Manfredi ed il Consiglio Comunale, De Laurentiis ha teso la mano all’amministrazione ed ai consiglieri stessi invitandoli a cena: “Scegliete voi luogo e orario, però pago io: siete miei ospiti”. Lo scopo è quello di distendere gli animi e intraprendere finalmente – magari – un percorso di rinnovamento attraverso cui sia la città che la SSC Napoli possano trarre grandi benefici.

La riqualificazione delle periferie

Non solo stadio, in ogni caso: il patron è entrato in contatto con Pier Paolo Baretta, assessore alle Finanze, per riallacciare il discorso della riqualificazione delle periferie ed in particolare la costruzione di una scuola. È il sogno, celebre, della scugnizzeria che torna ancora. Stavolta sarebbero state individuate già due aree: la zona dell’ex mercato ittico in prossimità del porto e il Centro Direzionale. Due aree degradate, specialmente quella dell’ex mercato, che troverebbero una destinazione d’uso sia sportiva che sociale.