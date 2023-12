Champions League, il quadro alla vigilia dell’ultima giornata di tutti gli otto gruppi

Martedì 12 e mercoledì 13 dicembre si disputeranno le ultime partite della fase a gironi di UEFA Champions League. Andiamo dunque a fare chiarezza sulle squadre già qualificate agli ottavi di finale e su chi è ancora in gioco per ottenere il pass.

UEFA Champions League, il quadro delle qualificate agli ottavi e delle squadre ancora in gioco

Qualificate agli ottavi di finale: Arsenal*, Atlético de Madrid, Barcellona, Bayern*, Dortmund, Inter, Lazio, Leipzig, Man City*, PSV Eindhoven, Real Madrid*, Real Sociedad

*Vincitrice del girone

Possono qualificarsi alla sesta giornata: Braga, Copenhagen, Galatasaray, Manchester United, Milan, Napoli**, Newcastle, Paris Saint-Germain**, Porto**, Shakhtar**

**Almeno terzo posto garantito

Matematicamente terze e agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: Feyenoord, Young Boys

Non possono arrivare tra le prime due ma possono comunque arrivare terze: Benfica, Lens, Salzburg, Siviglia, Union Berlin

Matematicamente quarte: Anversa, Celtic, Crvena zvezda

Gruppo A

12/12: Man United – Bayern (21:00), Copenhagen – Galatasaray (21:00)

Il Bayern è qualificato agli ottavi di finale da vincitrice del girone.

Il Copenhagen accederà agli ottavi da seconda del girone se batte il Galatasaray o pareggia e lo United non batte il Bayern. Il Copenhagen finirà terzo e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se pareggia e lo United vince, oppure se sia Copenhagen che United perdono. Il Copenhagen potrebbe potenzialmente arrivare terzo anche se perde e lo United pareggia: la classifica finale delle due squadre sarà determinata prima dalla differenza reti complessiva, poi dal totale gol segnati e quindi dal totale gol in trasferta (in base a questo criterio, il Copenhagen arriverebbe quarto).

Il Galatasaray accederà agli ottavi da seconda del girone se batte il Copenhagen. Finirà terzo e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se non vince e non vince neanche lo United.

Il Man United accederà agli ottavi da seconda del girone se batte il Bayern e l’altra partita termina in parità. Lo United arriverà terzo e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se vince e l’altra partita non termina in parità. Lo United potrebbe potenzialmente finire terzo anche se pareggia e il Copenaghen perde: la classifica finale delle due squadre sarà determinata prima dalla differenza reti complessiva, poi dal totale gol segnati e quindi dal totale gol in trasferta (in base a questo criterio, lo United arriverebbe terzo).

Gruppo B

12/12: Lens – Siviglia (18:45), PSV – Arsenal (18:45)

L’Arsenal è qualificato agli ottavi di finale da vincitrice del girone.

Il PSV è qualificato agli ottavi di finale da seconda classificata.

Il Lens non può arrivare tra le prime due. Sarà terzo e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se evita la sconfitta contro il Siviglia.

Il Siviglia non può arrivare tra le prime due. Sarà terzo e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se batte il Lens.

Gruppo C

12/12: Calcio Napoli – Braga (21:00), Union Berlin – Real Madrid (21:00)

Il Real Madrid è qualificato agli ottavi di finale da vincitrice del girone.

Il Napoli accederà agli ottavi da seconda del girone se evita la sconfitta con due o più gol di scarto contro il Braga. Altrimenti, finirà al terzo posto e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League.

Il Braga accederà agli ottavi di finale da seconda del girone se batte il Napoli con due o più gol di scarto. Sarà terzo e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se vince con un gol di scarto o pareggia, o anche se perde a condizione che l’Union Berlino non batta il Real Madrid.

L’Union Berlin non può arrivare tra le prime due. Sarà terzo e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se batte il Real Madrid e il Napoli batte il Braga.

Gruppo D

12/12: Inter – Real Sociedad (21:00), Salisburgo – Benfica (21:00)

La Real Sociedad è qualificata agli ottavi. Vincerà il girone se evita la sconfitta contro l’Inter.

L’Inter è qualificata agli ottavi. Vincerà il girone se batte la Real Sociedad.

Il Salisburgo non può arrivare tra le prime due. Sarà terzo e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se evita una sconfitta con due o più gol di scarto contro il Benfica.

Il Benfica non può arrivare tra le prime due. Sarà terzo e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se batte il Salisburgo con almeno due gol di scarto.

Gruppo E

13/12: Atlético Madrid – Lazio (21:00), Celtic – Feyenoord (21:00)

L’Atlético de Madrid è qualificato agli ottavi e arriverà primo se evita la sconfitta contro la Lazio.

La Lazio è qualificata agli ottavi e arriverà prima se batte l’Atlético de Madrid.

Il Feyenoord arriverà terzo e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League.

Il Celtic è matematicamente quarto.

Gruppo F

13/12: Dortmund – Paris (21:00), Newcastle – Milan (21:00)

Il Dortmund è qualificato agli ottavi e arriverà primo se evita la sconfitta contro il Paris.

Il Paris accederà agli ottavi di finale da vincitrice del girone se batte il Dortmund. Andrà agli ottavi da seconda classificata se pareggia e il Newcastle non batte il Milan, o anche se perde qualora Newcastle e Milan pareggino. Diversamente, il Paris arriverà finirà terzo e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League.

Il Newcastle accederà agli ottavi da seconda del girone se batte il Milan e il Paris non batte il Dortmund. Finirà terzo e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se vince e vince anche il Paris, oppure se il Newcastle pareggia.

Il Milan accederà agli ottavi da seconda del girone se batte il Newcastle e il Paris perde contro il Dortmund. Finirà terzo e accederà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League se vince e il Paris evita la sconfitta.

Gruppo G

13/12: Lipsia – Young Boys (18:45), Crvena zvezda – Man City (18:45)

Il Man City è qualificato agli ottavi di finale da vincitrice del girone.

Il Lipsia è qualificato agli ottavi di finale da seconda classificata nel girone.

Lo Young Boys arriverà terzo e andrà agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League.

Il Crvena zvezda è matematicamente quarto.

Gruppo H

13/12: Porto – Shakhtar (21:00), Anversa – Barcellona (21:00)

Il Barcellona è qualificato agli ottavi. Arriverà primo se evita la sconfitta contro l’Anversa o se lo Shakhtar non batte il Porto. Se il Barcellona perde e lo Shakhtar vince, il primo posto sarà determinato dalla differenza reti complessiva, poi dal totale gol segnati e quindi dal totale gol in trasferta.

Il Porto andrà agli ottavi da seconda del girone se evita la sconfitta contro lo Shakhtar.

Lo Shakhtar andrà agli ottavi se batte il Porto. Potrebbe arrivare primo se vince e il Barcellona perde: la classifica finale delle due squadre sarà determinata dalla differenza reti complessiva, poi dal totale gol segnati e quindi dal totale gol in trasferta.

L’Anversa è matematicamente quarto.