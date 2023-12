Capitan Di Lorenzo a muso duro: “Nessuno si permetta di criticare Kvaratskhelia”

Il capitano del Calcio Napoli Giovanni Di Lorenzo caccia gli artigli e difende con grande grinta i propri compagni di squadra, ed in particolare Khvicha Kvaratskhelia, ai microfoni di Mediaset nel post partita della sfida vinta dagli azzurri contro il Braga di UEFA Champions League.

Capitan Di Lorenzo: “Nessuno si permetta di criticare Kvaratskhelia”

Giovanni Di Lorenzo ha parlato così riguardo al georgiano: “Nessuno deve permettersi di criticare Kvaratskhelia, per quello che sta facendo e per quello che ha fatto la scorsa stagione. Ormai la gente dà giudizi guardando solo gli highlights, ma se vedete quello che fa durante la partita è importantissimo per noi. Gli manca solo il gol per liberarsi definitivamente, ma è un ragazzo e un giocatore eccezionale, nessuno deve permettersi di criticarlo”.

Di Lorenzo ha commentato anche il Pallone d’oro africano vinto da Victor Osimhen: “I viaggi non portano stanchezza, era un premio importante ed era giusto che andasse a ritirarlo. A me interessa ciò che Osimhen dà in campo e negli allenamenti, nessuno ha mai messo in dubbio impegno e atteggiamento, basta guardarlo. Sono contento che sia tornato al gol, è importante per lui. L’obiettivo era tornare a vincere, bene così”.