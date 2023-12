Dopo il successo in UEFA Champions League contro il Braga, il Calcio Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 18 per la 16esima giornata di Serie A.

Report SSC Napoli da Castel Volturno, Mario Rui in campo nella seduta mattutina

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio col Braga, hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una partita sul campo 1 con l’integrazione di alcuni elementi della Primavera. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e personalizzato in palestra. Ostigard non si è allenato per un leggero stato influenzale.

Ieri sera la Società Sportiva Calcio Napoli ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di UEFA Champions League battendo 2-0 il Braga. Walter Mazzarri ha raggiunto dunque il primo obiettivo stagionale, a dodici anni di distanza dalla sua prima partecipazione alla competizione, sempre alla guida degli azzurri. Anche in quella occasione il tecnico di San Vincenzo trascinò la squadra agli ottavi, salvo doversi arrendere ai supplementari contro il Chelsea dopo una doppia sfida spettacolare. La squadra londinese avrebbe poi vinto la competizione.