Luciano Spalletti ospite di Bruno Vespa nel programma Cinque Minuti di Rai 1. Il tecnico della Nazionale Italiana, che qualche giorno fa ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli per il legame creato con la città, in occasione – e non solo – della vittoria del terzo scudetto azzurro, ha ancora una volta ribadito il sentimento di grande attaccamento verso i colori azzurri ed i partenopei.

Luciano Spalletti a Bruno Vespa: “Napoli mi manca tantissimo”

“Napoli mi manca tantissimo perché avevo instaurato un grandissimo rapporto con la squadra, si era venuta a creare questo incredibile calcio relazionale e ora mi manca un po’ non essere nel Napoli. Lo Scudetto me lo sento bene addosso, tanto è che l’ho voluto preservare. Si sa che nel calcio si brucia tutto molto velocemente. L’ho detto da più parti ma mi piace ribadirlo: mi hanno fatto sentire come nessuna persona può meritare di sentirsi”.

Nonostante questo legame viscerale l’allenatore di Certaldo ha comunque preferito interrompere il rapporto di lavoro con il Calcio Napoli. Spalletti aveva palesato ad Aurelio De Laurentiis l’intenzione di dedicare maggior tempo a sua figlia, di ritrovare il contatto con la natura. Non a caso, in modo scherzoso, durante un incontro avvenuto negli scorsi giorni, il patron azzurro ha ricordato scherzosamente al CT di attendere ancora l’invito in campagna. Dall’altro lato, è pur vero che l’occasione di diventare allenatore dell’Italia è un’occasione che capita una sola volta nella vita, e si tratta di un impegno sicuramente gestibile in maniera diversa dato che non richiede una presenza costante in campo tra allenamenti e partite.