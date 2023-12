Mondiale per Club 2025, il Napoli si lascia il Milan alle spalle e spera ancora

Con la qualificazione agli ottavi di finale, il Calcio Napoli continua a coltivare il sogno di soffiare il posto alla Juventus nel ranking UEFA (o FIFA, a seconda di quello che verrà scelto da Infantino tra qualche giorno), e qualificarsi così all’edizione 2025 del Mondiale per Club, la prima a 32 squadre, che si disputerà nel mese di giugno in America.

Mondiale per Club 2025, il Napoli sorpassa il Milan e punta la Juventus: la situazione

Grazie alla vittoria sul Braga, i partenopei hanno raggiunto 41 punti nel Ranking UEFA (a -6 dalla Juventus) e 42 in quello FIFA (con i bianconeri a 52).

Per quanto riguarda il ranking UEFA, i criteri sono i seguenti: 2 punti per ogni vittoria, 1 per il pareggio e 1 per ciascun turno passato. Tradotto, il Napoli avrebbe bisogno di due vittorie (4), una qualificazione ai quarti (1) e un pareggio (1) nel secondo turno eliminatorio per agganciare la Juventus, ma per il sorpasso servirebbe ancora un punto.

La questione ranking FIFA è un po’ più complicata, visto che vengono assegnati solo 3 punti per ogni vittoria ed un punto per il pareggio, senza bonus di alcun tipo. Questo vuol dire che al Napoli servirebbero ancora tre vittorie (9) e un pareggio (1) per l’aggancio, ovvero una qualificazione alle semifinali.

Entro la fine dell’anno il presidente FIFA Gianni Infantino dovrebbe ufficializzare i criteri che verranno seguiti per assegnare i restanti posti disponibili: la Società Sportiva Calcio Napoli si augura chiaramente che siano quelli UEFA.