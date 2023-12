Champions League, guida al sorteggio: le possibile avversarie del Napoli agli ottavi di finale

Il sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Champions League 2023/24 si terrà lunedì 18 dicembre alle 12:00 CET presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera, e sarà possibile seguirlo in diretta streaming su UEFA.com. Le vincitrici dei gironi sono teste di serie, mentre le seconde classificate non sono teste di serie. Le teste di serie vengono sorteggiate contro le non teste di serie.