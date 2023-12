Castel Volturno, seduta mattutina: il Napoli prepara la sfida al Cagliari di sabato

Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 18 per la 16esima giornata di Serie A.

Report SSC Napoli, seduta mattutina di allenamento a Castel Volturno

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta di possesso palla e partitina a campo ridotto. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo. Olivera ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Lavoro in palestra per Ostigard.

Dopo aver raggiunto il primo obiettivo stagionale, battendo lo Sporting Braga martedì e qualificandosi così agli ottavi di finale di Champions League, il Napoli affronterà una partita che dirà molto sulle ambizioni della squadra per il prosieguo del campionato. Tre punti contro il Cagliari saranno obbligatori infatti per continuare a coltivare flebilissime speranze di agganciare uno dei primi tre posti in classifica.

Vincere però, si sa, aiuta a vincere, ed incamerare tre vittorie consecutive contro Cagliari, Roma e Monza porterebbe certamente la squadra in una condizione psicologica migliore per affrontare la fase calda della stagione. Che vedrà, tra l’altro, il Napoli giocarsi il primo trofeo del 2024 contro la Fiorentina prima ed eventualmente la vincente di Inter-Lazio poi. Un obiettivo, quello della Supercoppa Italiana in programma a fine gennaio in Arabia, che se raggiunto consentirebbe al Napoli di vincere (almeno) due trofei in due anni consecutivi per la prima volta dal 1990, quando il secondo scudetto successe alla Coppa Uefa del 1989.