Torino-Napoli prima sfida del 2024, biglietti in vendita da lunedì 18 dicembre

La SSC Napoli informa che la vendita dei biglietti per il match di Serie A Torino-Calcio Napoli, in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino, proseguirà con le seguenti modalità.

Torino-Napoli, biglietti in vendita da lunedì 18 dicembre

In vendita dei biglietti per il settore ospiti riservata esclusivamente per i soli titolari di fidelity card del Napoli, solo sul sito Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket.

Le vendite inizieranno alle ore 12:00 di lunedì 18 dicembre 2023 e termineranno alle ore 19:00 del 6 gennaio 2024. Il prezzo del tagliando è di 29,00 euro. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti. La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.

Il Napoli scenderà in campo altre quattro volte in questo 2023: si inizierà domani, sabato, allo stadio Diego Armando Maradona contro il Cagliari, per poi bissare martedì 19 contro il Frosinone per gli ottavi di Coppa Italia. Alla vigilia della due giorni natalizia invece gli azzurri saranno impegnati sul campo della Roma, e il 30 dicembre chiuderanno l’anno a Fuorigrotta contro il Monza.