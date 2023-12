Meret, l’agente: “Alex vuole restare a Napoli, sta benissimo. Ma bisogna aumentare l’ingaggio”

Alex Meret sta benissimo a Napoli e vuole restarci, ma in ottica rinnovo bisogna discutere con la società per quanto riguarda l’aspetto economico, quindi con un ingaggio al rialzo. Ad affermarlo è Federico Pastorello, l’agente del portiere del Calcio Napoli, in una intervista a TMW Magazine.

Alex Meret vuole restare a Napoli ma chiede un ritocco dell’ingaggio

“Per quanto riguarda Meret in questo momento non è importante parlare dei singoli – ha affermato Federico Pastorello – Ci sono dei dialoghi in corso, i rapporti sono buoni con De Laurentiis, Chiavelli, Micheli e Meluso e il ragazzo si trova benissimo a Napoli. La disponibilità per discutere un prolungamento c’è sicuramente, poi c’è anche l’aspetto economico che verrà discusso nelle sedi più adeguate. La disponibilità da parte di Alex di rimanere c’è assolutamente, a Napoli si sente a casa, ha sempre sentito l’affetto della gente e sta molto bene in azzurro”.

L’agente di Meret: “Può giocare titolare in qualsiasi club e anche Nazionale”

Il procuratore poi sottolinea a più riprese le qualità di Meret, parlando di Nazionale, dove il numero 1 sembra essere senza esitazione Gianluigi Donnarumma, nonostante qualche disattenzione di troppo tra i pali del Paris: “In tutti i ruoli c’è la competizione. Tutti e tre i portieri Alex, Donnarumma e Vicario, sono al top, con caratteristiche diverse. Alex è un grandissimo portiere, tecnicamente può ambire a essere titolare in ogni club e di conseguenza anche in Nazionale. Ora c’è un ct che chiaramente lo conosce molto bene e hanno lavorato insieme due anni. Il primo più difficile, ma il secondo dove Spalletti ha apprezzato le doti tecniche, di professionista e anche umane di Alex. Ci rimettiamo alle decisioni del ct, ma ripeto Meret può giocare titolare in qualsiasi club e anche Nazionale”.