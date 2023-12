Napoli-Cagliari 2-1, gli azzurri tornano alla vittoria in casa anche in campionato

Torna finalmente alla vittoria il Napoli allo stadio Maradona anche in campionato: non accadeva addirittura dal 4-1 all’Udinese del 27 settembre scorso. Succede tutto in 6′, tra il 69′ e il 75′: prima Osimhen porta in vantaggio gli azzurri con un gran colpo di testa, poi pareggia Pavoletti dopo 180 secondi. Passano altri tre minuti, e i partenopei trovano la rete da 3 punti con Khvicha Kvaratskhelia, che servito da Osimhen batte imparabilmente Scuffet. I partenopei recuperano così 2 punti sulla Juventus e tornano momentaneamente al quarto posto in classifica, in attesa di Bologna-Roma in programma domani.

FINE PARTITA

91′ – Ammonito Anguissa.

90′ – Sarà di 6′ il recupero.

90′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Politano e Kvaratskhelia, dentro Lindstrom e Zanoli.

89′ – Sfiora il pari il Cagliari con Dossena di testa: palla alta di pochissimo.

88′ – Ammonito Politano per fallo su Augello al limite dell’area.

85′ – Ammonito Mario Rui.

82′ – Esce Osimhen, entra Gaetano.

82′ – Annullato un gol a Politano per fuorigioco.

79′ – Cambia il Cagliari: fuori Goldaniga, dentro Lapadula.

75′ – GOL DEL NAPOLI!!! Torna subito in vantaggio la squadra campione d’Italia: azione insistita di Osimhen, che entra in area, crossa per Kvaratskhelia , che di destro bacia il palo e infila Scuffet. Delirio al Maradona!

72′ – GOL DEL CAGLIARI – Pareggio immediato del Cagliari con l'ex Pavoletti.

69′ – GOL DEL NAPOLI!!! Finalmente gli azzurri riescono a sbloccare la gara! Grande azione imbastita da Kvaratskhelia, che di prima serve Mario Rui: cross perfetto per Osimhen, che di testa non perdona e porta in vantaggio i suoi.

67′ – Doppio cambio per il Cagliari: fuori Nandez e Oristanio, dentro Zappa e Luvumbo.

63′ – Ammonito Augello per fallo su uno scatenato Politano.

58′ – Doppio cambio per il Napoli: fuori Natan e Cajuste, dentro Mario Rui, che torna dopo l’infortunio, e Raspadori.

55′ – Conclusione di Anguissa da fuori area, palla alta sopra la traversa.

46′ – Batte il Cagliari, riprende l’incontro.

46′ – Doppio cambio per il Cagliari, entrano Deiola e Obert, escono Petagna e Jankto.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

50′ – Politano calcia la punizione a giro, palla di poco alta.

48′ – Finale di primo tempo movimentato: Goldaniga commette fallo su Kvaratskhelia al limite e viene ammonito, Rrahmani e Pavoletti arrivano faccia a faccia e vengono ammoniti anche loro.

45′ – Un minuto di recupero.

45′ – Ammonito Osimhen per fallo in area.

42′ – Grandissima parata di Meret in uscita su Nandez lanciato a rete in contropiede.

38′ – Cross di Politano, Kvaratskhelia colpisce in qualche modo, blocca Scuffet.

34′ – Clamorosa occasione sciupata da Cajuste, che fa tutto bene in area ma sbaglia la conclusione e spara alto.

29′ – PALO COLPITO DA RRAHMANI – Colpo di testa del difensore su calcio di punizione battuto dalla tre quarti da Politano, la palla sbatte sul palo alla sinistra di un immobile Scuffet.

22′ – Sfiora il gol il Cagliari con Augello, che sugli sviluppi del corner calcia dal limite dell'area andando viinissimo al palo alla sinistra di Meret.

21′ – Calcio d’angolo per il Cagliari.

20′ – Corner per il Napoli, che continua a spingere a testa bassa alla ricerca del gol del vantaggio.

16′ – Consueta azione personale di Politano, che converge dalla destra e calcia con il mancino: Scuffet blocca centralmente.

15′ – Contropiede azzurro, corner per il Napoli conquistato da Politano.

14′ – Primo calcio d’angolo per il Cagliari.

10′ – Altra occasione per il Napoli: azione insistita di Anguissa, Osimhen si fionda sulla sfera e calcia da posizione defilata: palla alta.

8′ – Conclusione di Osimhen dall’interno dell’area, blocca a terra Scuffet.

5′ – Prima occasione per gli azzurri con Kvaratskhelia, che calcia alto dall’interno dell’area sugli sviluppi di un calcio di punizione.

1′ – Batte il Napoli, inizia la partita.

Un minuto di silenzio in ricordo di Antonio Juliano.

INIZIO PARTITA

La formazione ufficiale della SSC Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan, Lobotka, Cajuste, Anguissa, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Mazzarri

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan, Lobotka, Cajuste, Anguissa, Politano, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Mazzarri La formazione ufficiale del Cagliari (4-3-1-2): Scuffet, Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello, Jankto, Prati, Makoumbou, Oristanio, Pavoletti, Petagna. All. Ranieri

