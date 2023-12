Alex Meret si sfoga e risponde, a suo modo, alle critiche che ha ricevuto e continua a ricevere soprattutto da una parte di tifosi del Calcio Napoli. L’esperienza partenopea infatti, per il portiere, è stata sempre caratterizzata dai dubbi di alcuni sostenitori, che si erano interrotti nella scorsa stagione dove tutta la squadra ha avuto un rendimento stellare, e che sono ripresi nel 2023/24.

Alex Meret risponde alle critiche: “Ormai sono abituato”

Durante un’intervista a 90° Minuto della Rai ha affermato: “Ormai sono abituato e cerco di isolarmi e non farmi condizionare da quello che succede all’esterno, anche se comunque bene o male un po’ lo percepisco. Mi sono sempre comportato allo stesso modo. Ho continuato a lavorare cercando sempre di fare il meglio. L’impegno non è mai mancato e sono contento che le ultime prestazioni siano andate meglio, soprattutto per la squadra: per aver ritrovato la vittoria e, come ho detto, prima ora vogliamo continuare. Non sto molto simpatico? Non lo so il perché. Gli errori li fanno tutti, anche i grandi campioni. L’importante è saper reagire e continuare a lavorare con professionalità come si deve fare”.

Il ruolo del portiere è il più complicato

Il ruolo di portiere è sicuramente il più complicato e comporta una difficile gestione dei momenti di calo della squadra. È necessario avere un carattere forte, personalità, spalle larghe di fronte alle critiche: Alex Meret ha sicuramente dimostrato di saper lasciarsi scivolare le polemiche addosso, tuttavia forse, in determinati momenti, gli manca la capacità di prendere la situazione in mano con forza. Non dimentichiamo comunque che il ragazzo ha solo 26 anni, che per un portiere sono appena la porta per la maturità.