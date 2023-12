Il Calcio Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale di UEFA Champions League. Questo il commento di Walter Mazzarri al sorteggio di Nyon:

Sorteggi Champions, il commento di Walter Mazzarri: “Sarà una sfida affascinante”

“Avevo detto dopo la partita contro Cagliari che tutte le squadre che si sono qualificate per gli ottavi sono forti e quindi ogni accoppiamento sarebbe stato difficile, questo contro il Barcellona lo è in particolar modo. Per il Napoli sarà una sfida affascinante“.

Questi tutti gli abbinamenti degli ottavi di finale di UEFA Champions League: sorteggio favorevole per le ‘big four‘ Real Madrid, Manchester City, PSG e Bayern Monaco, che se la vedranno rispettivamente con Lipsia, Copenhagen, Real Sociedad e Lazio. Probabilmente proprio gli uomini di Sarri sono la più accreditata tra le quattro a creare qualche grattacapo ai propri avversari, che però sembrano nettamente favoriti.

Porto-Arsenal

Società Sportiva Calcio Napoli-FC Barcellona

PSG-Real Sociedad

Inter-Atletico Madrid

PSV-Borussia Dortmund

Lazio-Bayern Monaco

Copenaghen-Manchester City

Lipsia-Real Madrid

Sono già note le date degli ottavi di finale di Champions League. Le gare d’andata si giocheranno 13-14 e 20-21 febbraio, mentre quelle di ritorno 5-6 e 12-13 marzo. Nei prossimi giorni verranno comunicati tutti gli abbinamenti di stadi, date e orari.