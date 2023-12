Fiorello imita De Laurentiis: “Frosinone? Gli ho fatto il regalo di Natale: 4 pandori!”

Fiorello prende in giro De Laurentiis dopo la sconfitta del Napoli contro il Frosinone

La clamorosa e sonora sconfitta del Napoli contro il Frosinone, ieri sera, per 0 a 4 non poteva non suscitare clamore e diventare un argomento di dibattito nell’ambiente calcistico italiano. La débacle azzurra oltre a conquistare le prime pagine dei quotidiani sportivi, è stata protagonista di un siparietto durante la puntata odierna della trasmissione Viva Rai2! di Fiorello, durante la quale è andata in scena un’imitazione di Aurelio De Laurentiis.

Fiorello prende in giro De Laurentiis per la sconfitta del Napoli

“Ma non sono mica preoccupato, ma ti pare? È Natale! Io adoro gli amici, mi piacciono gli amici di Frosinone. I frusinati: non vuoi fargli un regalo di Natale? Quattro pandori gli ho regalato, 4 pandori! Alle mie squadre dico solo: buon Natale, felice anno nuovo. Sapete dove ve le faccio fare le vacanze quest’anno? A Soccavo! Vi lascio a Soccavo, vi faccio un ritiro per tutte le vacanze di Natale! Cafoni!”.

Il patron azzurro è il centro delle critiche

Il presidente del Calcio Napoli dunque ancora al centro delle notizie che riguardano la squadra, ed anche stavolta – come purtroppo accade in questa nuova stagione – per motivi non positivi. Sono tre gli errori principali che vengono attribuiti al patron: aver scelto un allenatore, Rudi Garcia, non adatto; non avere risolto la questione dei rinnovi di calciatori importanti e attribuirsi eccessivi meriti per lo Scudetto vinto lo scorso anno, quasi volendo eclissare in particolare le figure di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli.

Walter Mazzarri: “Ci dobbiamo guardare in faccia”

Il cambio di passo con Walter Mazzarri sembrava esserci stato, soprattutto sul piano del gioco. Il tecnico azzurro aveva tuttavia chiarito bene come il fattore mentale fosse il reale problema di questo Napoli, ed infatti dopo la partita ha affermato che adesso tutti si dovranno guardare in faccia e parlare.