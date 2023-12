Report allenamento Napoli: Anguissa e Zielinski si allenano con il gruppo

SSC Napoli, allenamento a Castel Volturno: Anguissa e Zielinski tornano in gruppo. Terapie per Elmas

Dopo la gara di Coppa Italia contro il Frosinone, il Calcio Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma sabato all’Olimpico per la 17esima giornata di Serie A.

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo dall’inizio ieri hanno fatto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini dalla rosa, sul campo 2, hanno iniziato la seduta con attivazione e circuito di forza. Poi il gruppo è passato sul campo 1 dove ha svolto lavoro tecnico tattico e serie di partitine a campo ridotto. Anguissa e Zielinski hanno lavorato in gruppo. Olivera ha fatto allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Elmas.

Dopo la cocente sconfitta maturata ieri sera in Coppa Italia contro il Frosinone, gli azzurri sono costretti a dare immediatamente una risposta sul campo e provare ad inanellare la seconda vittoria consecutiva in campionato, statistica che manca in casa azzurra dal 30 settembre scorso, quando vincendo a Lecce la SSC Napoli bissò il successo casalingo contro l’Udinese. Un dato davvero preoccupante che Mazzarri dovrà immediatamente cancellare dalla lavagna per provare a giocarsi le pochissime chance già rimaste di agganciare le prime posizioni.