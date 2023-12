Castel Volturno, il Napoli corre verso la Roma: gli aggiornamenti su Elmas e Olivera

Report allenamento SSC Napoli, terapie per Elmas

Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma sabato all’Olimpico per la 17esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro atletico e seduta tecnico tattica. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Elmas.

La SSC Napoli sarà impegnata sabato 23 dicembre alle 20,45 allo stadio Olimpico di Roma contro i giallorossi di José Mourinho in una partita decisiva ai fini delle ambizioni future. Gli uomini di Walter Mazzarri dovranno necessariamente trovare un risultato positivo per rimanere ancorati alle prime quattro posizioni che valgono la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia cocente patita martedì scorso contro il Frosinone, che ha scatenato la prima vera contestazione da parte della piazza partenopea, gli azzurri dovranno immediatamente rialzare la testa per dimostrare di essere ancora vivi. Il treno scudetto sembra oramai difficilmente raggiungibile, ma due vittorie con Roma e Monza consentirebbero quantomeno al Napoli di affacciarsi al nuovo anno con lo spirito più consono per affrontare la fase decisiva della stagione.