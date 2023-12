Mazzarri vs Mourinho, i precedenti: ‘Special One’ umiliato in Premier e Coppa Italia

Mazzarri vs Mourinho, tutti i precedenti tra i due allenatori

Quella di sabato sera tra Roma e Calcio Napoli, in programma alle 20,45 allo stadio Olimpico, sarà la decima volta in cui si affronteranno Walter Mazzarri e Josè Mourinho. Una sfida iniziata addirittura nel 2008, che ha visto i due tecnici faccia a faccia sia in Italia che in Inghilterra.

Il primo precedente risale alla prima giornata di Serie A della stagione 2008/2009: Mazzarri, all’epoca allenatore della Sampdoria, riuscì ad inchiodare a Marassi 1-1 la prima Inter di Mourinho, che avrebbe poi addirittura eliminato in semifinale di Coppa Italia grazie al rotondo 3-0 della gara d’andata firmato Cassano e Pazzini (doppietta), che rese vano l’1-0 nerazzurro (Ibrahimovic) ottenuto al ritorno.

La stagione successiva, quella dello storico triplete conquistato dall’Inter, Mazzarri riuscì a fermare sullo 0-0 il club di Moratti allo stadio San Paolo, nell’unico precedente alla guida della SSC Napoli.

Il 18 settembre 2016 Mazzarri si tolse la soddisfazione di battere Mourinho per l’unica volta in campionato, quando era alla guida del Watford: in Premier League il Manchester United dello ‘Special One’ si arrese per 3-1.

L’ultima volta in cui i due si sono incontrati, risale al 16 gennaio del 2022: Roma-Cagliari 1-0 con gol di Sergio Olivera su calcio di rigore. In totale, Mazzarri è riuscito a battere Mourinho solo due volte: una in Coppa Italia, l’altra in Premier League. In Serie A il bilancio è di 2 pareggi e 3 sconfitte. Sconfiggere i giallorossi gli consentirebbe di cancellare lo 0 dalla casella vittorie.

30 agosto 2008| 1a g. Serie A 08-09: Sampdoria-Inter 1-1 (Ibrahimovic 33′, Delvecchio 68′)

25 gennaio 2009| 20a g. Serie A 08-09: Inter-Sampdoria 1-0 (Adriano 45′)

4 marzo 2009| Semifinale and. Coppa Italia 08-09: Sampdoria-Inter 3-0 (Cassano 9′, Pazzini 30′, Pazzini 42′)

23 aprile 2009| Semifinale rit. Coppa Italia 08-09: Inter-Sampdoria 1-0 (Ibrahimovic 27′)

14 febbraio 2010| 24a g. Serie A 09-10: Napoli-Inter 0-0

18 settembre 2016| 5a g. Premier League 16-17: Watford-Manchester United 3-1 (Capoue 34′, Rashford 62′, Zuniga 83′, Deeney rig. 90′)

11 febbraio 2017| 25a g. Premier League 16-17: Manchester United-Watford 2-0 (Mata 32′, Martial 60′)

27 ottobre 2021| 10a g. Serie A 21-22: Cagliari-Roma 1-2 (Pavoletti 52′, Ibanez 71′, Pellegrini 78′)

16 gennaio 2022| 22a g. Serie A 21-22: Roma-Cagliari 1-0 (Olivera rig. 33′)