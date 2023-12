Demme rifiuta la Salernitana: vuole una squadra top e guadagna più del doppio di Kvara

Diego Demme

Tra i giocatori in partenza per il Calcio Napoli ci sarebbe anche Diego Demme, oltre agli ormai celebri scontenti nominati da Walter Mazzarri e che saranno messi alla porta. Tra costoro Eljif Elmas, che ha trovato già l’accordo con il Lipsia.

Demme rifiuta la Salernitana

I rumors parlano di un interessamento della Salernitana per Demme, tuttavia quest’ultimo non sarebbe intenzionato ad andare via da Napoli se non per progetti – a suo dire – più interessanti. Togliere la casacca dei campioni d’Italia per indossare quella di una squadra in lotta disperata per la salvezza non trova grande appeal nel centrocampista tedesco, che avrebbe rifiutato più volte il trasferimento 50 chilometri più a Sud.

Guadagna più del doppio di Kvaratskhelia

Uno dei problemi sarebbe anche l’ingaggio: il Napoli dovrebbe compartecipare al pagamento dello stipendio che ammonta a circa 2.5 milioni di euro, ossia 3.8 milioni lordi. Più del doppio rispetto a Kvaratskhelia il quale attualmente guadagna un milione l’anno. Probabilmente Demme non è intenzionato a ridursi sensibilmente lo stipendio, essendo perciò deciso, in mancanza di opzioni appetibili, ad andare in scadenza a giugno 2024.