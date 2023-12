Castel Volturno, seduta mattutina: il Napoli prepara l’ultima partita dell’anno tricolore

Report allenamento SSC Napoli, seduta mattutina a Castel Volturno in vista del Monza

Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma venerdì allo Stadio Maradona per la 18esima giornata di Serie A (ore 18.30).

Report allenamento SSC Napoli, seduta mattutina a Castel Volturno in vista del Monza

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tecnico tattica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro di rapidità con l’ausilio di ostacoli bassi. Chiusura con partitina a campo ridotto. Lindstrom si è allenato in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Napoli-Monza, ultimo treno per la Champions League

Non può più sbagliare la SSC Napoli di Walter Mazzarri. Contro il Monza gli azzurri dovranno giocare con l’unico obiettivo di conquistare i tre punti, senza se e senza ma. I campioni d’Italia in carica si trovano attualmente a 4 punti di distanza dal quarto posto, occupato dal sorprendente Bologna.

Tra i partenopei e i felsinei, però ci sono altre due squadre: si tratta della Roma (un punto in più) e della Fiorentina (tre in più). Se i giallorossi saranno impegnati sul proibitivo campo della Juventus, per i viola l’impegno sarà leggermente più semplice, almeno sulla carta: gli uomini di Italiano se la vedranno infatti con il Torino al Franchi. Per il Bologna, invece, trasferta a Udine contro i friulani in piena lotta per non retrocedere.