Moggi attacca De Laurentiis: “Napoli disastroso. Vuole arrivare 4° per non pagare gli stipendi”

Luciano Moggi e Aurelio De Laurentiis

Luciano Moggi sferra un attacco durissimo ad Aurelio De Laurentiis, parlando del momento negativo del Calcio Napoli e rispondendo al patron azzurro il quale aveva affermato che “solo con l’imbroglio si può vincere il secondo campionato”. Il riferimento chiaro è proprio alla Juventus di Moggi che, ricordiamo, è stato radiato dopo lo scandalo di Calciopoli.

Luciano Moggi: “Napoli a dir poco disastroso”

Tramite l’editoriale settimanale che tiene sul quotidiano Libero, l’ex direttore generale della Juventus, nonché del secondo Napoli di Maradona, scrive: “Un Napoli a dir poco disastroso perde contro la Roma ed è settimo in classifica. Le due espulsioni hanno avuto un peso determinante sull’esito finale, ma la verità è che i giocatori, cardini del Napoli del passato, non sono più gli stessi: Lobotka che toccava una infinità di palloni fatica ad entrare in partita, Kvaratskhelia non salta più gli avversari, Osimhen generoso quanto confusionario e la difesa perforabile perché il centrocampo non riesce più a fare densità”.

“Si è spenta insomma la luce sul Napoli che, dopo aver abdicato per il titolo, rischia di non qualificarsi neppure in Champions – continua Luciano Moggi – Zero tiri in porta nel primo tempo, uno solo nella ripresa, troppo poco per una squadra che l’anno scorso aveva la migliore difesa, il migliore attacco e il capocannoniere del campionato. E per non farsi mancare niente, a fine partita il pullman della squadra ha lasciato a piedi Mazzari. Confusione dopo la sconfitta? Si parla forse troppo di rinforzare la squadra. Secondo noi a questo Napoli manca solo un Direttore Generale con carisma che sappia infondere nel gruppo l’autostima che abbondava un anno fa”.

Moggi a De Laurentiis: “Non sei riuscito a vincere il campionato perché non sei riuscito a trattenere chi voleva andare via”

Luciano Moggi poi prende di mira Aurelio De Laurentiis in persona, non solo rispondendo all’accusa del presidente del Napoli, ma aggiungendo che egli stesso avrebbe potuto bissare lo Scudetto se solo fosse riuscito a trattenere Spalletti e Giuntoli: “Ha detto ‘solo con l’imbroglio si può vincere il secondo campionato’. Questo non lo capisco affatto. Parlare di imbroglio mi sembra una cosa inappropriata. Verrebbe da dire a De Laurentiis: ma tu quando il Milan e quando la Juventus vincevano i campionati, le coppe e le Champions, dov’eri? Parlavi di calcio o parlavi di cinema? Se parlavi di calcio, come fai a dire una cosa del genere? La cosa più grave è stata la risposta silente”.

“Tu non sei riuscito a vincere il campionato perché non sei riuscito a trattenere chi voleva andare via, ovvero Spalletti e Cristiano Giuntoli. Uno è andato alla Juventus e uno alla Nazionale, sono andati via nonostante la vittoria. Questa risposta l’avrebbe dovuta dare la Federazione, anche per chiarire un attimo come si vive il calcio, senza gettare ombre”.

Moggi attacca De Laurentiis: “Vuole il 4° posto per non pagare premi e stipendi”

Poi il colpo finale, con l’accusa di non volere di proposito un Napoli vincente: “Il Napoli deve pensare soprattutto ad arrivare almeno quarto. Probabilmente è quello che desidera il presidente del Napoli, De Laurentiis, perché con il quarto posto non paga gli stipendi, non paga i premi magari dei giocatori. Questa è una cosa che farà piacere a De Laurentiis, anche se sarà dispiaciuto per la squadra che non compete più per il titolo ed è già acclarato, perché 14 punti dall’Inter e 12 dalla Juventus non sono ipotizzabili per il recupero in campionato”.