Napoli-Monza 0-0: Meret para un rigore, Kvaratskhelia e Gaetano falliscono due grandi chance

LIVE/ Napoli-Monza, in diretta dallo stadio Maradona

Il Napoli non riesce a battere il Monza al Maradona e saluta il 2023 con un pareggio molto amaro. Gli uomini di Mazzarri falliscono molte occasioni da gol clamorose, in particolare con Kvaratskhelia e Gaetano, e vengono salvati da Meret (uscito poi per infortunio) che para un calcio di rigore a Pessina. Espulsi i due tecnici Mazzarri e Palladino. I campioni d’Italia in carica rimangono fuori dalle posizioni europee.

FINE PARTITA

93′ – Espulso anche Palladino per proteste

91′ – Incredibile occasione fallita da Gaetano: il suo tiro da due passi è parato centralmente da Di Gregorio.

90′ – Saranno 6 i minuti di recupero.

89′ – Conclusione da fuori di Mario Rui: tiro centrale, blocca Di Gregorio.

85′ – Cambio per il Napoli: fuori Lobotka, dentro il Cholito Simeone.

83′ – ESPULSO MAZZARRI – Il tecnico azzurro viene espulso per sedare la rissa tra Kvaratskhelia e Bondo

– Il tecnico azzurro viene espulso per sedare la rissa tra Kvaratskhelia e Bondo 82′ – Si accendono gli animi per un fallo di Bondo su Kvaratskhelia: ammoniti entrambi.

80′ – Ammonito anche Mazzarri per proteste.

80′ – Ammonito Gianluca Gaetano per fallo su Ciurria.

79′ – Ammonito il tecnico del Monza Palladino.

79′ – Ammonito Cittadini per fallo su Kvaratskhelia.

76′ – Doppio cambio per il Monza: fuori D’Ambrosio e Colombo, dentro Machin e Cittadini.

74′ – Cambio per il Napoli: fuori per infortunio Meret, dentro Contini.

72′ – Colpo di testa di Rrahmani, blocca centralmente Di Gregorio.

71′ – Doppio cambio per il Napoli: dentro Gaetano e Lindstrom, fuori Zerbin e Zielinski.

71′ – Clamorosa opportunità fallita da Zerbin: palla geniale di Kvaratskhelia per l’esterno, che a tu per tu con Di Gregorio calcia alto.

69′ – Reazione rabbiosa del Napoli, che va alla conclusione prima con Di Lorenzo, poi con Kvaratskhelia.

68′ – MERET PARA IL CALCIO DI RIGORE A PESSINA!

66′ – CALCIO DI RIGORE PER IL MONZA – Conclusione di Colpani, fallo di mano di Mario Rui. Ammoniti Juan Jesus e Di Lorenzo per proteste.

Conclusione di Colpani, fallo di mano di Mario Rui. Ammoniti Juan Jesus e Di Lorenzo per proteste. 63′ – Altro cambio per il Monza: fuori Akpa Akpro, dentro Bondo.

57′ – Cambia il Monza: fuori Carboni, dentro Colpani.

55′ – Clamorosa opportunità per Kvaratskhelia, che scambia con Raspadori ma calcia addosso a Di Gregorio a due passi dalla porta.

55′ – Conclusione di Carboni: blocca a terra Meret.

50′ – Ammonito Birindelli per fallo su Mario Rui.

48′ – Napoli subito pericoloso con un colpo di testa di Rrahmani: palla alta sopra la traversa.

46′ – Batte il Napoli, riprende l’incontro.

46′ – Cambia il Monza: dentro Birindelli, fuori Pereira.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Senza recupero le squadre vanno negli spogliatoi.

45′ – Sfiora il gol Kvaratskhelia con una conclusione a giro dal limite dell’area che sfiora il palo alla destra di Di Grigorio.

41′ – Ancora un’opportunità per il Napoli: Zerbin ruba palla a centrocampo arriva in area di rigore, cerca di servire l’accorrente Kvaratskhelia, ma trova sulla sua strada la chiusura della difesa del Monza.

40′ – Clamorosa doppia occasione per il Napoli: cross di Mario Rui, Anguissa da due passi calcia al volo ma trova sulla sua strada Di Gregorio. Sulla ribattuta Di Lorenzo non riesce a trovare lo specchio della porta.

35′ – Azione reiterata di Kvaratskhelia, il più attivo degli azzurri: la sua conclusione mancina termina larga.

32′ – Ammonito Pereira per fallo su Kvaratskhelia.

30′ – Mezz’ora di gioco e ancora nessuna occasione degna di nota.

20′ – Il Napoli prova ad alzare il proprio baricentro senza però riuscire a rendersi pericoloso.

12′ – Conclusione di Pereira: palla deviata, calcio d’angolo per il Monza.

9′ – Cross di Zerbin, girata volante di Raspadori, palla di poco a lato.

9′ – Calcio d’angolo per il Napoli.

4′ – Conclusione da fuori di Anguissa: tiro deviato, Di Gregorio blocca a terra.

1′ – Batte il Monza, inizia il match.

LIVE/ Napoli-Monza, in diretta dallo stadio Maradona

Il Napoli è chiamato obbligatoriamente alla vittoria, ma dovrà fare a meno di due pedine fondamentali: Victor Osimhen e Matteo Politano , infatti, sono stati espulsi nell’ultima sfida persa all’Olimpico contro la Roma, e questa sera saranno dunque squalificati.

e , infatti, sono stati espulsi nell’ultima sfida persa all’Olimpico contro la Roma, e questa sera saranno dunque squalificati. Benvenuti alla diretta testuale della partita tra SSC Napoli e Monza, in programma oggi allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta con calcio d’inizio alle 18,30.

Napoli-Monza, le formazioni ufficiali

CALCIO NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Pedro Pereira, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Valentin Carboni; Pessina, Dany Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino