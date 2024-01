Victor Osimhen

Victor Osimhen non si smentisce e si rende protagonista di un gesto di generosità verso un proprio tifoso. L’attaccante del Calcio Napoli infatti regalerà ad un giovane video maker nigeriano uno stabilizzatore gimbal, ossia un supporto per smartphone che consente di girare dei filmati fluidi e non tremolanti.

Il giovane si è rivolto ad Osimhen tramite Twitter, dove ha scritto: “Tiro un tiro a Victor Osimhen, senza vergogna. Sono un video maker e desidererei molto avere questo gimbal per telefono per migliorare il processo di produzione dei miei contenuti video. Apprezzerei qualunque tipo di aiuto per averlo. Grazie”. Il ragazzo ha allegato lo screenshot del prodotto che, già scontato del 50%, costa 99.500 Naire nigeriane equivalenti ad appena 100 euro. Victor Osimhen ha risposto dando il compito ad un suo familiare, Emeka Nonso, di acquistarne uno e regalarglielo.

shooting a shot to @victorosimhen9 shamelessly

I’m a mobile videographer and I would love to have this phone gimbal for my content creation to aid the production process of my video contents.

I’d appreciate any kind of help to get this. Thank you ?? pic.twitter.com/wNJKTWoerO

— Ralph ? (@ralphdeyforyou) January 1, 2024