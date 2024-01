Napoli-Mazzocchi, ci siamo: domani la firma dell’esterno

Mazzocchi è il primo acquisto del Napoli

Il Calcio Napoli mette a segno il primo colpo del mercato invernale, puntando sull’esterno napoletano Pasquale Mazzocchi. L’oramai ex Salernitana era un obiettivo degli azzurri già nel mercato estivo, dopo l’ottima stagione del calciatore agli ordini di Paulo Sousa a Salerno. Il difensore quest’anno era una delle poche note liete di un campionato (per ora) molto difficile per la Salernitana. Per gli azzurri i colpi non sono finiti qui, infatti ora si tenterà il tutto per tutto con il centrocampista Lazar Samardžić, su cui una svolta arriverà nelle prossime ore.

Le cifre e i dettagli dell’accordo tra Napoli e Salernitana per Mazzocchi

L’esterno arriva a Napoli per circa tre milioni di euro (come avevamo anticipato qualche settimana fa), dunque accontentate le richieste dei granata che avevano rifiutato l’iniziale offerta degli azzurri di poco superiore al milione di euro. Rimane comunque una cifra più bassa di quella che era stata richiesta quest’estate, quando lo staff del patron Iervolino non prendeva in considerazione offerte al di sotto dei cinque milioni. Ad aiutare la trattativa, la volontà del calciatore che ha spinto per andare al Napoli, volenteroso di vivere una nuova esperienza e cambiare aria, dopo parecchi anni alla Salernitana.

Domani mattina ci saranno le visite mediche per poi poter dare l’ufficialità sui canali social e tutti i comunicati del caso sui corrispettivi siti internet. Mazzocchi ha accettato un contratto di tre anni e mezzo e per Mazzarri sarà una giusta chiave, visto che il calciatore può sia essere il vice Di Lorenzo, sia la prima alternativa sulla fascia sinistra (ruolo che ha coperto maggiormente il calciatore negli ultimi due anni a Salerno, complice l’arrivo sulla destra di Antonio Candreva). Ogni chiarimento tattico però arriverà solo nei prossimi giorni, quando l’esterno sarà presente ai primi allenamenti con tutto il resto della squadra.