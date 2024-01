Napoli, il ko di Meret preoccupa: certo il forfait in Supercoppa, quante partite salterà

I tempi di recupero di Meret preoccupano il Napoli

Il Calcio Napoli dopo l’acquisto di Pasquale Mazzocchi torna a guardare in casa con preoccupazione alla lista degli infortunati. Walter Mazzarri dopo aver perso Zambo Anguissa e Victor Osimhen che mancheranno per oltre un mese a causa della Coppa d’Africa, dovrà fare a meno anche di Alex Meret. Il portiere scuola Udinese era uscito malconcio durante la sfida contro il Monza, dove è stato il protagonista assoluto parando un rigore nella ripresa a Pessina. In mattinata infatti è arrivato il resoconto sull’infortunio e le notizie non sono positive.

Meret salta la Supercoppa e non solo, ecco i tempi di recupero del portiere del Napoli

Gli esami clinici a cui si è sottoposto al Pineta Grande Hospital il portiere azzurro hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro che lo costringerà a stare fermo dalle cinque alle sei settimane. Dunque per il portiere non ci sono speranze di poter giocare la Supercoppa in programma a metà gennaio. A rischio anche la partita d’andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, ma per dare sentenze definitive si aspetterà qualche settimana per capire quali saranno le sensazioni dello staff medico del Napoli.

Spazio dunque a Pierluigi Gollini. Il portiere è ritornato proprio ieri ad allenarsi in gruppo dopo un infortunio (per questo motivo contro il Monza ha esordito Contini). L’ex Atalanta ora avrà un ciclo di partite dove dovrà dimostrare tutto il suo valore, per provare a scalzare Meret nelle gerarchie. Il piatto è ricco di grandi sfide e per il calciatore toscano è il momento di mettere in pratica tutto il suo potenziale. Prima partita per rodare gli ingranaggi contro il Torino domenica 7 dicembre alle ore 15:00, una gara sicuramente non semplice, con gli uomini di Juric che arrivano dal ko di Firenze.