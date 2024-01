Castel Volturno, seduta mattutina di allenamento: infortunio per Politano, gli aggiornamenti

Report allenamento SSC Napoli, differenziato per Politano

Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-SSC Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con lavoro di forza in palestra.

Successivamente il gruppo, sul campo 2, ha svolto torello, esercitazione atletica con l’ausilio di ostacoli bassi e lavoro tecnico tattico. Chiusura sul campo 3 dove la rosa ha disputato un mini torneo di 4 squadre composte da 5 uomini. Matteo Politano ha svolto lavoro personalizzato in campo per un affaticamento.

Gli azzurri sono attesi da una sfida fondamentale per il proprio cammino in campionato: allo stadio Olimpico Grande Torino, gli uomini di Walter Mazzarri se la vedranno con i granata di Ivan Juric in quello che a tutti gli effetti sarà un match da ultima spiaggia, vista l’attuale posizione in classifica dei campioni d’Italia in carica.

Napoli che dovrà fare a meno di Frank Anguissa e Victor Osimhen, impegnati con le rispettive nazionali nella Coppa d’Africa che inizierà il 13 gennaio prossimo, e di Alex Meret, infortunatosi nell’ultima partita di campionato disputata allo stadio Maradona il 29 dicembre scorso contro il Monza. In quell’occasione l’estremo difensore si è reso protagonista in positivo della gara, neutralizzando un calcio di rigore a Pessina.