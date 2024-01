La Serie A saluta i partecipanti alla Coppa d’Africa: quando torneranno Anguissa e Osimhen

Anguissa e Osimhen parteciperanno alla Coppa d’Africa

La Serie A è pronta a iniziare il proprio 2024 senza i calciatori che parteciperanno alla Coppa d’Africa, in programma dal 13 gennaio all’11 febbraio 2024 in Costa d’Avorio. Le squadre più penalizzate saranno la Salernitana e il Lecce, che si priveranno di ben tre calciatori. A seguire il Calcio Napoli, il Milan e la Roma con due. Atalanta, Bologna, Cagliari, Fiorentina, Frosinone e Monza lasceranno partire un solo tesserato, mentre Empoli, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Sassuolo, Torino, Udinese e Verona nessuno.

Tutti i giocatori di Serie A che parteciperanno alla Coppa d’Africa

ATALANTA: Lookman (Nigeria)

BOLOGNA: El Azzouzi (Marocco)

CAGLIARI: Zito Luvumbo (Angola)

EMPOLI: nessuno

FIORENTINA: Kouamé (Costa d’Avorio)

FROSINONE: Cheddira (Marocco)

GENOA: nessuno

INTER: nessuno

JUVENTUS: nessuno

LAZIO: nessuno

LECCE: Rafia (Tunisia), Banda (Zambia), Touba (Algeria)

MILAN: Bennacer (Algeria), Chukwueze (Nigeria)

MONZA: Machin (Guinea Equatoriale)

SSC NAPOLI: Osimhen (Nigeria), Anguissa (Camerun)

ROMA: Ndicka (Costa d’Avorio), Aouar (Algeria)

SALERNITANA: Coulibaly (Mali), Cabral (Capo Verde), Dia (Senegal)

SASSUOLO: nessuno

TORINO: nessuno

UDINESE: nessuno

VERONA: nessuno

Quante partite di Serie A salteranno i partecipanti alla Coppa d’Africa

Le squadre di Serie A perderanno i propri tesserati impegnati in Coppa d’Africa certamente per il 19esimo turno (6 e 7 gennaio), per il 20esimo (13-14 gennaio) e per il 21esimo (20-21 gennaio). Chi parteciperà agli ottavi di finale, in programma dal 27 al 30 gennaio, salterà anche il 22esimo turno (26-29 gennaio). Chi riuscirà ad avanzare ai quarti (2-3 febbraio), non ci sarà neanche per il 23esimo turno (2-5 febbraio).

Quelli che riusciranno a qualificarsi per le semifinali, giocheranno certamente anche una finale, che sia per vincere la coppa o per conquistare il gradino più basso del podio. I loro impegni in Costa d’Avorio si protrarranno dunque fino all’11 febbraio, e salteranno dunque anche la 24esima giornata, in programma dal 9 al 12 febbraio.

Quante partite di Champions League salteranno i partecipanti alla Coppa d’Africa

Quello della Champions League è un problema che riguarda solo il Napoli, che presterà alla Coppa d’Africa due calciatori. Inter e Lazio infatti non cederanno nessun tesserato alla competizione. Per fortuna degli azzurri, l’andata degli ottavi contro il Barcellona è in programma per il 21 febbraio: non ci sarà nessun problema dunque a riavere in tempo Anguissa e Osimhen, anche se dovessero arrivare in fondo al torneo.