Samardzic-Napoli, il padre del serbo rallenta la trattativa: le ultime sull’affare

Samardzic-Napoli, la trattativa subisce una frenata

Il Calcio Napoli dopo aver acquistato Pasquale Mazzocchi (annuncio atteso in giornata), sta provando a chiudere anche per il centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic. Il centrocampista serbo sarà la pedina che prenderà il posto di Elmas (ufficializzato al Red Bull Lipsia nei giorni scorsi). Nella trattativa per il calciatore però è sorto un intoppo, lo stesso che si era avuto anche quest’estate, quando l’Inter aveva provato ad acquistare il centrocampista, ed è legato al padre del classe 2002. Infatti le ultime che arrivano non generano sorrisi ai tifosi azzurri.

Samardzic-Napoli le ultime, c’è l’accordo tra i due club ma manca quello col padre del calciatore

Lazar Samardzic è l’obiettivo numero uno del Napoli per rafforzare il centrocampo e gli azzurri hanno già più volte intavolato il discorso con i bianconeri per il calciatore. Incontri che sono stati positivi visto che si è trovato un accordo attorno ai 25 milioni di euro. Da chiarire solamente se saranno pagati tutti subito oppure saranno spalmati optando per 20 milioni immediati + 5 di bonus.

Quello che manca però è l’accordo con il padre del serbo, problema che aveva avuto anche l’Inter quest’estate, decidendo poi di abbandonare la trattativa sottolineando più volte la mancanza del rispetto che il genitore del calciatore aveva avuto verso il club nerazzurro. Secondo le ultime, il dilemma è legato ai diritti d’immagine del talentuoso centrocampista. Infatti come riportato da varie testate è questo il motivo dell’attuale stallo della trattativa.

Accordo invece trovato per lo stipendio del calciatore. Samardzic infatti guadagnerà 2 milioni netti a stagione che saliranno stagione dopo stagione nel quinquennale che ha accettato. Serve solo risolvere la grana con papà Mladen che come dimostrato essere quest’estate è un osso duro. Seguiranno aggiornamenti, sicuramente gli azzurri cercheranno di trovare un compromesso per chiudere la trattativa a breve termine.