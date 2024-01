Mazzocchi è arrivato a Castelvolturno: oggi il primo allenamento con il Napoli

Mazzocchi è arrivato a Castelvolturno per sostenere il primo allenamento con il Napoli

Inizia l’avventura di Pasquale Mazzocchi con la maglia del Napoli. Il difensore oramai ex Salernitana è appena arrivato a Castelvolturno dopo aver sostenuto ieri mattina le visite mediche a Villa Stuart. Il laterale oggi pomeriggio parteciperà all’allenamento degli azzurri conoscendo dunque i suoi nuovi compagni e il tecnico Walter Mazzarri. Da indiscrezioni raccolte è stato proprio il tecnico a volere fortemente il calciatore a Napoli per la sua duttilità sia sulla fascia destra che sinistra, andando così a risovere molti problemi sugli esterni.

Mazzocchi a Napoli, oggi il primo allenamento

Il calciatore arriva dalla Salernitana per una cifra che si aggira attorno ai tre milioni. L’esterno nativo di Barra come riportano tante persone vicine ha voluto fortemente accettare la chiamata del Napoli, squadra per la quale ha sempre tifato fin da bambino. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, con il primo allenamento che scatterà oggi pomeriggio. Gli azzurri infatti stanno preparando la prima sfida del 2024 che si disputerà domenica 7 gennaio alle ore 15:00 contro il Torino in Piemonte.

Una sfida sicuramente non facile e anche un ritorno al passato per Walter Mazzarri che è stato allenatore del Toro dal 2018 al 2020. Dopodiché il Calcio Napoli partirà per l’Arabia Saudita per la Supercoppa italiana, dove disputerà la semifinale contro la Fiorentina giovedì 18 gennaio alle ore 20:00. In caso di vittoria troverà in finale la vincente dell’altra semifinale tra Inter e Lazio.

Per le prime parole ufficiali del calciatore invece bisognerà aspettare l’ufficialità, che come ripetiamo dovrebbe arrivare nelle prossime ore, massimo nella giornata di domani.