Castel Volturno, prosegue la preparazione in vista di Torino-Napoli: Politano torna in gruppo

Castel Volturno, report allenamento SSC Napoli: Politano torna in gruppo

Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-SSC Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e seduta tattica.

Di seguito il gruppo ha disputato una partita in famiglia a campo intero. Politano ha svolto parte di allenamento personalizzato in campo e parte col gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano.

Gli azzurri scenderanno in campo domenica 7 gennaio alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata allenati da Ivan Juric in una sfida fondamentale per il prosieguo del campionato. Dopo la partita in Piemonte, gli uomini di Walter Mazzarri voleranno in Arabia Saudita per disputare la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, in programma il 18 gennaio prossimo.

Se il Napoli dovesse battere i viola, affronterà la vincente dell’altra semifinale, Inter-Lazio, in programma il 19 gennaio. Il trofeo, per la prima volta conteso da quattro squadre e non due, è il primo grande obiettivo del club di De Laurentiis nel 2024, e darebbe continuità alla vittoria dello storico scudetto arrivata alle 22,37 del 4 maggio 2023.