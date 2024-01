Come annunciato nei giorni scorsi dalla Lega Serie A, in caso di mancata qualificazione della Salernitana ai quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa, la sfida contro il Calcio Napoli, inizialmente in programma domenica 14 gennaio 2023, sarebbe stata anticipata a sabato 13 sempre alle ore 15.

Detto fatto, i granata sono stati vittima sacrificale ieri sera allo Stadium contro la Juventus: dopo essere passati casualmente in vantaggio per un errore della retroguardia bianconera, infatti, gli uomini di Filippo Inzaghi hanno incassato addirittura sei gol.

Salernitana umiliata dalla Juventus in Coppa, cambia la data della sfida con il Napoli

Una vera e propria umiliazione quella inflitta dalla squadra di Allegri all’attuale fanalino di coda del massimo campionato italiano, illusa dalla rete di Ikwuemesi arrivata dopo soli 60 secondi. Pur imbottita di seconde linee, la Vecchia Signora non ha avuto difficoltà a rimontare velocemente il punteggio, portandosi sul 2-1 già nel primo tempo.

Strano a dirsi, ma la vittoria della Juventus rappresenta una buona notizia per la SSC Napoli, che avrà un giorno in più di riposo in vista della complicata trasferta in Arabia Saudita. Il 18 gennaio, infatti i campioni d’Italia in carica si opporranno alla Fiorentina e proveranno a conquistare la finalissima che vale la Supercoppa Italiana.

La competizione rappresenta il grande obiettivo dell’inizio 2024 per gli uomini di Walter Mazzarri, che in caso di vittoria potrebbero ritrovare il sorriso e soprattutto conquistare un trofeo reso ben più prestigioso dalla rinnovata formula a quattro squadre, che darebbe continuità allo scudetto vinto alle 22,37 del 4 maggio 2023.