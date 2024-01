Napoli-Samardzic, ci siamo: trovato l’accordo con il papà per i diritti d’immagine

Samardzic-Napoli, accordo raggiunto anche col padre del calciatore

Sembra oramai quasi tutto chiuso per il passaggio di Lazar Samardzic al Calcio Napoli. Il calciatore dell’Udinese dopo una trattativa durata una settimana circa è pronto a passare al club azzurro. Il serbo prenderà il posto di Elmas nello scacchiere di Walter Mazzarri e potrà essere la vera sorpresa di questa seconda metà di stagione, fondamentale per il Napoli, impegnato in campionato, Champions e Supercoppa. Lo sprint decisivo per il calciatore è arrivato nelle ultime ore dopo che nella giornata di ieri si era avuto qualche intoppo per colpa delle richieste del papà del calciatore.

Samardzic al Napoli, ecco quando esordirà il calciatore in maglia azzurra

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la trattativa sarà chiusa entro questo fine settimana e dunque Samardzic potrebbe essere a disposizione di Mazzarri già per la sfida con la Salernitana del 14 gennaio e anche per la successiva Supercoppa Italiana. Il calciatore ha accettato un quinquennale con base di due milioni netti a stagione che poi saliranno nel corso delle stagioni. All’Udinese invece una cifra di circa 25 milioni, da decidere se saranno frazionati in 20+5 di bonus oppure 25 diretti.

L’unico intoppo era stato dato dal padre del calciatore, Mladen Samardzic che si era già reso protagonista quest’estate facendo saltare la trattativa con l’Inter. Questa volta il disaccordo era sui diritti d’immagine, tema molto sentito da parte del presidente De Laurentiis che non aveva gradito le richieste arrivate dal genitore del centrocampista. Secondo il quotidiano però si è trovato l’accordo anche su questa tematica e adesso tocca limare gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale che arriverà nel fine settimana. Per il calciatore si ipotizzano i primi allenamenti in maglia azzurra dalla ripresa dopo la sfida contro il Torino (in programma domenica 7 gennaio alle ore 15:00).