Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte

Antonio Conte avrebbe incontrato nuovamente Aurelio De Laurentiis per parlare di una possibile esperienza come allenatore del Calcio Napoli. Lo ha riferito Michele Criscitiello di Sportitalia, il quale però riporta di un presunto scetticismo da parte del tecnico di Lecce ed una preferenza per il Milan, altrettanto interessato.

De Laurentiis vuole portare Conte al Napoli

“Antonio Conte ha incontrato negli scorsi giorni il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis – ha affermato Criscitiello – Il presidente preme, quindi Conte ha accettato il secondo incontro per cortesia verso la piazza partenopea. Conte ha preso tempo, non ha declinato. Ha detto ‘ci aggiorniamo’ perché non è convinto al cento per cento del progetto Napoli”.

L’allenatore non sarebbe convinto del progetto

“Sullo sfondo c’è l’idea di ritornare a Milano – ha continuato – Moncada e Ibra lo hanno individuato come possibile allenatore per il Milan, Furlani invece spinge per Thiago Motta. La priorità di Conte è il Milan, a gennaio o febbraio si incontrerà con la proprietà rossonera, specialmente con Furlani”.

Conte a Napoli: “Una piazza che vorrei vivere”

Torna a circolare dunque in chiave azzurra il nome di Antonio Conte, dopo i rumors di autunno in merito ad un suo avvicendamento con Rudi Garcia che però non si è verificato. In una intervista poi Conte ha ammesso di essere affascinato da una esperienza a Napoli, ma non nel corso della stagione presente poiché non si vede nei panni del subentrato: “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Anche adesso? No, perché sono situazioni create prima”.