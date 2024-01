Castel Volturno, seduta mattutina: Politano completamente recuperato

Report allenamento SSC Napoli, Politano torna completamente in gruppo

Il Calcio Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il primo match del 2024, Torino-SSC Napoli, in programma domenica 7 gennaio alle ore 15 per la 19esima giornata di Serie A.

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha sostenuto lavoro di rapidità e seduta tecnico tattica. Politano ha svolto allenamento completo in gruppo. Lavoro personalizzato in campo per Gaetano.

Gli azzurri scenderanno in campo per la prima volta in questo 2024 domenica 7 gennaio allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata allenati da Ivan Juric, in una partita fondamentale per il prosieguo del campionato. Gli uomini di Walter Mazzarri avranno l’obbligo di tornare alla vittoria dopo il passo falso casalingo del 29 dicembre scorso contro il Monza (0-0).

Dopo la trasferta in Piemonte, i campioni d’Italia in carica ospiteranno sabato 13 gennaio la Salernitana, prima di partire alla volta di Riad, dove affronteranno nella semifinale valida per la Supercoppa Italiana la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Se dovesse vincere, il Napoli giocherà la finalissima che assegnerà il trofeo contro chi prevarrà nell’altra semifinale tra Inter e Lazio.